Darío Barassi incomodó a Camila Homs con una pregunta sobre Rodrigo de Paul

Sin lugar a dudas, 100 argentinos dicen es uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Es por eso que ahí, Darío Barassi recibe a diversas figuras del medio del espectáculo y los pone a prueba de su particular humor. En esa ocasión fue el turno de Camila Homs, quien no se sintió tan cómoda al respecto.

El conducto acostumbra a burlarse de los invitados, siempre con respeto, siendo parte del entretenimiento del programa. Hace chistes sobre lo que cuentan quienes participa y los comentarios que hacen en cada enfrentamiento, pero los famosos no están exentos de eso.

En el caso de Camila Homs, quien se convirtió en la mediática del momento y por la que todos se pelean para tenerlo en su programa, es inevitable no hacer referencia a su expareja y padre de sus dos hijos, Rodrigo de Paul, de quien se separó en medio de un verdadero escándalo. Eso hizo Darío Barassi, pero no le salió tan bien.

El también actor aprovechó su visita, acompañada de su hermana y dos amigas, para hacerle varias preguntas sobre el futbolista, pero la modelo no se sintió muy a gusto. En sus primeros momentos al aire, la rubia ya tuvo que enfrentarse a lo que “el país quiere saber”, si de Paul va a ir o no al Mundial.

Instantáneamente, la cara de Camila Homs se transformó y dejó en claro que no se sería para nada cómoda con la pregunta. La joven no respondió y solo se limitó a hacer una sonrisa, tapándose con las manos la boca, dejando en evidencia que no quería hablar al respecto.

“No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos”, expresó Darío Barassi al respecto. Ante tal comentario ella le comentó que no podía hablar ni tenía información al respecto.

Todo esto viene a raíz de que se conoció que el futbolista podría perderse la copa del mundo como consecuencia de su enfrentamiento legal con Camila Homs, por dos motivos, el acuerdo de la cuota alimentaria de sus dos hijos y el resarcimiento económico para ella por tantos años a su lado.

Por lo pronto no se sabe que pasará, pero si quedó muy en claro que la modelo no quiere hablar públicamente al respecto para no complicar la situación. Lo que si le llegó a confirmar a Darío Barassi es que en este momento se encuentra muy feliz y enamorada de su pareja, Carlos Benvenuto.