Furiosa, Brenda Asnicar abandonó una entrevista: "No me gusta trabajar así"

Brenda Asnicar protagonizó un tenso momento durante una entrevista. En el marco de la presentación de sus nuevas canciones, la actriz realizó una ronda de entrevistas por diversos medios pero, una de ellas terminó mal.

En las últimas horas se volvió tendencia luego que se viralizara en las redes sociales un video donde se puede ver el momento en que Asnicar abandona la entrevista. En la grabación se encuentra Brenda parada junto a Nacho Elizalde, el entrevistador, quien le pide que por favor no se vaya.

El motivo del enojo fue que el periodista se olvidó de su nombre y ella no pudo dejarlo pasar. "No, no, no. ¡Quedate!", se escucha exclamar al conductor, en un intento por seguir con la charla. Sin moverse de su lugar y con evidente determinación, ella replicó: "No, no me gusta trabajar así".

No obstante, antes de abandonar el estudio de grabación, dejó bien en claro el motivo de su retirada. "Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista", disparó, ante la mirada de Elizalde quien no pudo hacer más que permanecer sentado sin decir nada.

Ante las repercusiones, Nacho hizo referencia a lo sucedido pero solo remarcando el adjetivo ("estrella de las redes") con el cual lo nombraron en una nota de Clarín que publicó la noticia de la polémica.

Recordemos que no es la primera vez que Asnicar sale al cruce de un periodista. Meses atrás, Laura Ubfal había informado en Intrusos (América) que a la Policía estadounidense la había tenido que sacar de un bar luego de que ella se negara a irse tras intentar consumir alcohol sin presentar su documento.

Indignada por la noticia, la actriz emitió un comunicado en el que aclaró que los hechos habían sido tergiversados para hacerla quedar mal. "No es mi estilo responder a quienes que por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca ‘alimentar’ esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco", comenzó diciendo.

"Todo tiene un límite y me encontré en una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programas dedicados al espectáculo una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me sucedió el día jueves 24 de marzo en un bar de Miami". A su vez, anunció que daría inicio a acciones legales.