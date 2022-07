El video de la descontrolada noche de Wanda Nara en Ibiza: "Borralo, borralo"

Wanda Nara es sin dudas una de las famosas más mediáticas de la televisión argentina. Cuando protagonizó el famoso Wanda Gate, la blonda habló con Susana Giménez y después surgieron los rumores de una fuerte pelea entre las blondas. Pero fue la hermana de Zaira quien rompió el silencio.

"Están diciendo por ahí que yo estaría peleada o enojada con Susana Giménez después de la nota, pero nada más alejado de la realidad. Incluso, ella me invitó a la casa para pasar juntas las fiestas de fin de año. Me dejó un mensaje que no sé si mostrarlo o no", lanzó la modelo.

Fue Juan Etchegoyen quien aquel momento contó: "Cuando resaltaban la molestia de Susana, creo que hay que poner el foco en cómo quedó la relación con Wanda después del reportaje. Me cuentan que hay tensión y que no es el mismo vínculo que tenían antes de la entrevista".

"Me da la sensación que fue por alguna de las preguntas de Susana. Habrá que ver si en este supuesto enojo de Wanda, no tendrá que ver Mauro Icardi. Cuando Icardi ingresó, se generó mucha tensión. Primero por la cara de Nara, y segundo por el comentario que hizo Susana, que lo abrazó y le dijo ‘¡qué quilombo armaste!", reveló.

Ahora bien, cuando se conoció el nuevo mensaje que la China Suárez le envió a Mauro Icardi, Wanda contó: "Esto me lo había contado Mauro y mandado una captura, hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. No le importa nada. Lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina".

Wanda Nara se encuentra junto a Zaira en Ibiza junto a sus amigos. Sin embargo, decidieron salir a disfrutar de la noche en un concierto de Ozuna. Sin embargo, un escándalo se desató cuando la emrpesaria compartió un video donde un joven le da un beso en las lolas.

Como si fuera poco, el joven después le ofrece de su trago. Fue entonces que Zaira le grita de fondo: “¡No lo tomes! “¡Borralo, borralo!". Pero Wanda decidió compartirlo igual en las redes sociales.