El furioso mensaje que Emilia Mernes borró en medio de los rumores de crisis con Duki

Emilia Mernes y Duki mantiene una de las relaciones más halagadas por los fanáticos. Sin embargo, siempre están en el ojo de la tormenta. Y es que, hace algunos meses que los rumores de infidelidad por parte de la cantante no paran de golpear a la pareja y eso los pone furiosos.

Fue Duki quien realizó un fuerte descargo hace tiempo: "Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todos los días y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta".

"No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta", agregó.

Y finalizó picantísimo: "Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir". Todo se dio cuando se viralizaron videos de Emilia Mernes bailando con otro hombre en la Bresh y como si fuera poco, un clip donde se la ve muy cerca del streamer Coscu, quien pidió que no lo involucren.

Fue Emilia quien hace tiempo contó cómo nació el amor entre ellos dos: "Bueno que decirte… a mí me venía gustando el chico y yo veía que a él un poco también le gustaba. Fue mucho antes de Como si no importara… ¡Bueno, pará! No tanto porque él antes estaba de novio".

Y reveló: "Nos conocimos en el evento de Además de mí y pasaron como dos meses, fuimos re amigos…¡Estoy contando un montón!. Y siempre que yo puedo lo acompaño o viceversa. Él es un amor, buena persona, muy sencillo. Estoy muy enamorada, la verdad. Estoy muy feliz. Es muy talentoso".

En las últimas horas en medio de los rumores de crisis ya que ninguno promocionó en sus redes la nueva canción del otro, Emilia lanzó un mensaje que minutos más tarde eliminó: "Si supieran que nuestra relación es la más linda y está más allá de toda la mierda que pueden llegar a decir ustedes".