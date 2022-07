Cómo celebraron Oriana Sabatini y Paulo Dybala su cuarto aniversario de novios

Oriana Sabatini y Paulo Dybala mantienen una gran relación de amor. Hace un tiempo la cantante habló sobre el gran cambio que tuvo cuando se mudó con el jugador de fútbol: "Me fui a vivir a un país sin familia ni amigos, yo soy una persona que necesita su red de contención".

"La verdad me re costó, no sé qué pensarán las mujeres de otros jugadores pero es re difícil... Me llevó 3 años acomodarme. Estaba en otro país, tenía que acomodarme y empezar a laburar en otro continente... todo un proceso. Pero me dije a mí misma que no quería presionarme hasta que no estuviera lista y acá estoy", agregó.

Y continuó muy sincera sobre los sueños que tienen: "Obvio. ¿Por qué si él está cumpliendo su sueño no podría hacerlo yo? Es bueno además para una pareja que cada uno tenga sus cosas. Si realmente es el amor de mi vida, vamos a tener toda la vida para estar juntos".

"A mí me encanta estar con mi pareja. Más allá que tiene un montón de personas que pueden estar ahí para él, a mí me gusta estar ahí para él, si tiene un partido importante o lo que sea. Siento que relegué mi carrera por amor. No fue por él ni porque me lo haya pedido. Fue porque yo lo necesité, yo quise, lo necesitaba y no me arrepiento", confesó.

Reveló Oriana: "Ahora le estoy dando prioridad a la música y la idea y mi meta es hacerme valer como artista. Ahora hay un equipo formado y con una compañía tan grande detrás que dice ‘creo en tu proyecto’ y queremos sacar canciones a lo loco, mostrar lo que hago para mí y para los demás".

En medio de su gran historia de amor con Paulo Dybala, los famosos celebraron su aniversario. Y es que, los tórtolos cumplieron cuatro años juntos y se compartieron hermosos mensajes en las redes sociales junto a postales llenas de amor. Aunque cabe recordar que Oriana se encuentra en Estados Unidos y su novio en Italia.

Fue la hija de Cathy quien celebró y escribió: "Cuatro años que me pasaron volando pero al mismo tiempo no, porque de alguna manera siento que te conozco de toda la vida. Te amo cada día un poco más aunque parezca que ya no entra tanto amor. Me haces demasiado feliz".