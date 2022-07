La opinión sin filtro sobre Rodrigo De Paul del papá de Camila Homs: "Es buen pibe, pero un..."

Esta semana, Chiqui Tapia anunció que, en medio del conflicto legal con Camila Homs, Rodrigo De Paul enfrenta la posibilidad de quedarse afuera de su sueño por el que vino preparándose años: jugar el Mundial de Qatar 2022.

Según el dirigente de la AFA, el escándalo mediático entre el futbolista y la mamá de sus hijos, que aún no lograron acordar legalmente las condiciones de su separación y manutención de sus hijos, sería decisivo para la FIFA.

Consultado sobre el tema por ADN Noticias, Horacio Homs, el padre de Camila, indicó que su hija solo exige lo que le corresponde y lejos está de querer poner palos en la rueda en la carrera profesional del actual novio de Tini Stoessel.

“Son chicos y están viendo cómo pueden solucionar sus problemas, pero es más lo que se habla que la realidad”, aseguró el sindicalista en el ciclo de El Destape en el que terminó sincerándose sobre lo que piensa sobre su ex yerno y papá de sus nietos, Francesca y Bautista.

Horacio conoce a De Paul desde su tierna adolescencia, lo vio crecer y posicionarse en el mundo del fútbol y sabe como pocos cómo es el deportista, puertas adentro. “Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal”, dijo el hombre.

Y, sin vueltas, se despachó: “Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotudo, pero no mal chico. Esa es la realidad”. Sin dar muchos detalles, Horacio explicó que entre los dos hay “internas de familia”. “Me hizo enojar la otra vuelta, pero ya pasó, todo bien”, aseguró.

“Yo resumo cómo están las cosas y no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio”, agregó, en cuanto al enfrentamiento que su hija mantiene con su ex, que de no solucionarse en el corto plazo podría excluirlo del Mundial.

“Sé que se puede llegar a perjudicar a Rodrigo si no hay un arreglo con Camila, pero la intención de ella no es que no juegue, sino todo lo contrario. Quiere arreglar su situación y nada más”, cerró, deseando que el conflicto se resuelva pronto, por el bien de todos.

En la misma línea que su padre, Camila aseguró en Momento D que desea ver a Rodrigo correr en las canchas de Qatar. “Espero que se arregle todo cuanto antes y no le impidan a él jugar un Mundial, que sé que es algo que lo anhela un montón desde hace años", dijo.

“La verdad es que no considero que yo sea culpable de que Rodrigo juegue o no juegue el Mundial. Yo espero que haya posibilidades de que se pueda arreglar todo antes”, aclaró la rubia, y agregó que con De Paul hablan diariamente por sus hijos.