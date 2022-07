Paula Chaves les respondió a quienes la tildaron de ingrata con el motoquero que la ayudó

Paula Chaves les respondió de manera contundente a quienes la tildaron de ingrata por no darle trabajo al motoquero que la ayudó en el momento en que su hija tuvo convulsiones en plena ruta. A través de un vivo desde la red, la conductora aclaró por qué no puede ayudar al joven que está desocupado.

"Muchos me decían '¿por qué no le das trabajo vos?', pero no tengo taller mecánico. No lo voy a contratar de niñero porque no quiere. Lo re contra mil contrataría pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer. Nahuel quiere trabajar en un taller mecánico y yo no tengo… Tengo una casa con tres chicos", expresó categórica Paula Chaves.

La figura de Telefe había protagonizado un tenso momento hace unos días mientras se dirigía en auto a una clínica por una desompostura de su hijo Baltazar, y a su vez Filipa convulsionó en el camino.

Paula Chaves y Nahuel Defreitas, el joven motoquero que la ayudó en un dramático momento.

El joven que la asistió en ese momento iba en su moto cuando Paula Chaves le pidió ayuda de manera desesperada. Días después, la conductora se reencontró con el motoquero y frente a cámaras le dijo en Cortá por Lozano (Telefe): “No te puedo decir otra cosa más que gracias. Nahuel agarró una calle en contramano haciendo él de escudo para que yo pueda ir atrás de su moto y llegar a la clínica. Hicimos 100 metros en contramano contra cualquier auto que podía llegar a doblar e ir contra vos”.

Por su parte, Nahuel Defreitas, conocido durante estos días como el "motoquero superhéroe" comentó que no dudó en ayudar a Paula Chaves.

A su vez, desde Socios del Espectáculo (El Trece), Mariana Brey expresó: “Por intermedio de Pablo Melillo, mi marido, pudimos contactar distintos lugares que están relacionados. Porque Pablo se dedica a los autos y los talleres, así qué hay una posibilidad de trabajo para Nahuel. Lo van a contactar en estos días”.