Feroz crítica al nuevo look de La Sole en La Voz: “Veo un vestido de baile de…”

Mariano Caprarola siempre que puede se manda con todo. Y, en La Jaula de la Moda, el programa que hace todas las tardes en Ciudad Magazine, larga para todos lados con sus críticas a cómo se visten los famosos de la Argentina.

Esta vez, junto a sus compañeros de staff, el muchacho analizó los nuevos looks de La voz argentina, el programa que comanda Marley en las noches de Telefe y lidera todos los rating.

El muchacho primero se las agarró con los hermanitos Montaner. “Es espantoso lo que se pusieron”, dijo sobre Mau y Ricky, quien tienen una onda muy Miami.

"Si digo ‘qué lindos que están vestidos’ soy un mentiroso, es espantoso, solo quiero rescatar el pantalón de Ricky", comenzó. Y también se metió con Mau: "No me gusta la musculosa, yo no tengo y ni siquiera las uso para entrenar porque me da vergüenza, es una prenda traicionera".

"Teniendo todo el look Miami, porque son chicos re viajados, son jóvenes y tienen posibilidades de comprar…", informó Claudio Cosano, el tercer integrante fijo del show (Horacio Cabak es el conductor).

Allí, en el final, Caprarola se animó a algo más y se metió con una intocable de la teleplatea, Soledad Pastorutti. Sí, la jurado femenina de La Voz cayó en la volteada al ver el nuevo look con un vestido plateado.

"Es una de las mujeres más bellas de Argentina, tiene un lomazo, es una artista del carajo pero veo un vestido de baile de egresados, no me mata", la mató. ¿Era necesario?