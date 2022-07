Quién amenazó de muerte al hijo de Lía Salgado

Lía Salgado regresó al tapete, a la palestra pública con su inserción en el panel de LAM, en reemplazo de Yanina Latorre, quien viajó en plan vacaciones a Miami. Con este retorno a la pantalla chica, la histórica conductora reveló varios aspectos, como una mítica pelea con Jorge Rial y también un drama profundo que experimenta su hijo, Santiago.

Resulta que el único heredero de la animadora ha denunciado en diversas ocasiones que es víctima de agresiones, malos tratos y hasta amenazas de un vecino. Incluso, Lía aportó un video en el que se registra el accionar de este hombre, y su pareja, para con Santiago, su mujer y su niño de tres años.

La propia Salgado explicó el tenor de todo este calvario, de este infierno en el que deambula su hijo: “Un vecino de mi hijo, que es el que se veía en las imágenes, es granadero y lo amenaza. Está armado y lo hace en la calle en frente de mi nietito de dos años. Tienen miedo porque no es una discusión solo en la calle, hay antecedentes de este episodio”.

En pos de graficar el encadenamiento de los sucesos, Santiago armó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que identifica al agresor, así como agrega detalles de las intimidaciones que padece en carne propia. “Seis años de este calvario de estos enfermos mentales. Uno es militar y está armado”, publicó.

En su descargo, el hijo de Lía agregó: “Tengo varios videos de todos los años en que se pusieron violentos, además de testigos conocidos y no conocidos. Me espían por Instagram, se compran chips para insultar desde el anonimato y hoy me esperaban cuando volvía con mi hijo del jardín en la puerta de calle”.

En un fragmento de esa denuncia pública, Santiago focalizó en el sufrimiento que atraviesa su nene, que lamentablemente fue testigo de muchas de estas situaciones violentas: “No me dejaban entrar a mi casa, mi hijo tiene tres años, no les importó”.

Motorizado en el deseo de terminar con todo este escenario de amenazas, de violencia, el heredero de Salgado le puso nombre y apellido a los supuestos agresores: “Esta fue la emboscada en la puerta de nuestro ph. Pablo Néstor Toledo, el rango más bajo en el ejército, es granadero y es esto. Y su mujer… bueno, intento de mujer. Si algún día me pasa algo a mí o a mi familia, recuerden estas caras por favor”.