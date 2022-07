Lía Salgado contó la verdad de su historia con Nestor Kirchner: "Era muy..."

Lía Salgado volvió a la televisión luego de casi 20 años. Lo hizo como Angelita en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, en reemplazo temporal de Yanina Latorre, que se ausentará un tiempo por vacaciones.



La periodista fue la elegida para reemplazar a la polémica panelista y en su primera aparición, tras una larga ausencia en televisión, fue con todo: habló de uno de los rumores más fuertes que vinculan al espectáculo y la política.





Su primera participación como Angelita fue más que movida, ya que De Brito no dejó pasar la oportunidad para conocer detalles de las situaciones que la tuvieron como protagonista, más precisamente la que la vinculaban sentimentalmente con el ex presidente Néstor Kirchner.



“No tuve ningún romance con Néstor, ni cuando era soltero”, aseguró Lía Salgado. “Lo conocí porque era amigo de otro colega del periodismo y nos reíamos todo el tiempo. Era muy gracioso”, agregó.



Asimismo, la conductora y hoy panelista reveló que la vicepresidenta Cristina Fernández podría haber llegado a sentir celos por esa excelente relación que mantenía con Néstor Kirchner. “Me ofreció ser diputada, pero le dije que no”, contó Lía.



Hace unos años, la conductora había hablado de su vínculo cercano con Néstor Kirchner y hasta dio detalles de la confianza que el ex presidente tenía con ella, al punto de pedirle opiniones en cuanto a armado político.





“Yo milité con él, lo conocía mucho y hasta me llegó a preguntar quién me parecía que tenía que ser el vicepresidente”, había contado hace unos años Lía Salgado sobre el nivel de cercanía que mantenían.



Sobre su relación con Cristina Kirchner, contó cuándo fue que se rompió. “Fue con el conflicto por el campo. En mi programa de Radio Nacional me quisieron hacer hablar en contra del campo y yo no quería, no acepté y me empezaron a separar”, contó.