Yanina Latorre se despachó contra quienes la critican por irse de vacaciones a Miami

Yanina Latorre se encuentra en Miami disfrutando de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, no deja de lado su actividad en las redes sociales. Fue en ese terreno donde se manifestó contra quienes la critican por elegir ese particular destino para pasar sus días de relax.

"Besis para los que me bardean. Estoy en Miami, que es grasa. Y hay algas Jajaajajajajaja, mientras los odiadores seriales se cagan de frío y defienden a albetico (refiriéndose a Alberto Fernández), cagándose de hambre. Amooooooor", escribió la panelista de LAM en su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse, el mensaje no tardó en generar repercusión y, mientras algunos seguidores la bancaron, otros salieron a repudiarla. "Disfruta de Miami pero no te burles de la gente que la está pasando mal", "Refregar no está bueno", "Cuidado con el viento que se te desacomodan las astas", "Todo gracias a puntita Latorre", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Recordemos que este martes, Yanina fue noticia tras cruzarse con un seguidor que salió en defensa de Ofelia Fernández por los dichos que había esgrimido la panelista. Yanina la había tratado de "inútil" a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires tras ver una nota en la cual aseguraba que los delincuentes "resuelven" su alimentación.

"¡Por Dios! Escuchen a la inútil de Ofelia…me vuelvo loca. ESCUCHENLA. Y después piensen que es legisladora y le pagamos nosotros", escribió en su cuenta de Twitter.

"Jajajaja le decís inútil a Ofelia. Las inútiles son vos y (Viviana) Canosa. No sirven para un carajo. Y estoy bastante seguro que vos y Gambetita deben evadir bastante, asique no se si le pagaran con la tuya", le respondió un internauta.

Lejos de quedarse callada, la mediática disparó: "Che y Ofelia además de tomar colegios al pedo, ¿ qué hizo? Contame! Te leo!". Y continuó: "Te aclaro, no solo que no evado, también viajo con la mía. En cambio a Ofelita le estamos pagando viajes para que juegue a la influencer".