Yanina Latorre se burló de Ofelia Fernández por ser “antisistema”: “No le da vergüenza que…”

Yanina Latorre se ha convertido en una de las panelistas más picantes de los medios argentinos. La angelita y amiga de Ángel de Brito se enfrenta a quien sea y los destroza con una sola oración. Hace algún tiempo se viene cruzando con nada más ni nada menos que Ofelia Fernández.

Todo se dio cuando la famosa angelita criticó a la política por la hora en la que se levantaba. Fue entonces cuando Fernández le respondió en vivo en PH: Podemos Hablar: "Yanina es más o menos periodista, entonces no le pido que chequee. Es un tuit falso que se viralizó. Lo gracioso es que Yanina pone a la una y el tuit falso dice a las tres, o sea, ni leer supo en este caso".

"Sin embargo, le sirvió para ir y bardearme. No voy a ser víctima de esta gente y voy a seguir haciendo lo que vine a hacer, que es algo bastante más importante que explicar por qué me vestí así", agregó. Fue entonces cuando Yanina Latorre decidió salir al cruce en LAM.

"Me parece que es una vaga y representa una clase política en la que no me siento representada ni me interesa. Bardea a todos los periodistas. Me considero periodista porque me lo dijo hoy (Jorge) Lanata, reina de mi alma. Laburo en el ámbito privado. Me contratan y me pagan. A esta vaga le pagamos nosotros el sueldo, eso es lo preocupante", lanzó.

Pero no todo quedó ahí porque se mostró muy picante: "Es una chiquita que llegó donde llegó a fuerza de tomar colegios y hacer sentadas. Lo único que le preocupan son los protectores solares, las toallitas femeninas y, ahora, mejorar las viandas de los colegios. Todos los proyectos que presentó son ridículos. Se la da de progre y veranea en Europa".

"Si te levantás a la una o a las tres es indistinto. Me parece una vaga. No tengo por qué chequear si un tuit está editado o no editado. Ni siquiera lo leí, me subí un día a una moto que todo el mundo la bardeaba", finalizó enfurecida. Sin embargo, cuando todo parecía haber llegado a su fin todo volvió al comenzar.

Jajajaajajajajaajajaj esta chica no resiste nada. No se como no le da verguenza https://t.co/y4SfmietFA — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 12, 2022

Y es que Yanina Latorre tomó un Tweet donde se ve una foto con una fuerte frase de Ofelia Fernández: "Soy antisistema". Indignada por lo que tuvo que leer, la angelita decidió responder: "Jajajaajajajajaajajaj esta chica no resiste nada. No sé cómo no le da verguenza".