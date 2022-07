Preocupación por la salud de Julio Iglesias: filtran imágenes de su internación

Julio Iglesias no estaría atravesando un buen estado de salud. Desde hace años que no se muestra en los medios, algo que aumentó los rumores. En este contexto, Jorge Rial aseguró que un amigo suyo lo vio en silla de ruedas cuando fue a visitarlo. "Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad. No quiere que nadie lo vea así", reveló el periodista.

Además, uno de sus panelistas agregó que el cantante "está desaparecido hace años, al menos para su entorno". "Una de sus grandes amigas reveló a un medio español que es un misterio lo que ocurre con su vida. Hace por lo menos un año que no tiene contacto. Está completamente incomunicado", agregó.

Tras estas declaraciones, fue Diego Arrabal quien reveló en su canal de Youtube unas imágenes en las que se pueden ver al artista ingresando a un hospital en Miami.

"Los años pasan para todos. Prácticamente no sale de casa", comenzó diciendo el reconocido paparazzi. De esta manera, Arrabal confirmó los rumores sobre la salud del cantante. "No me gusta dar estas noticias, me he criado con él y su familia", se lamentó.

Luego, el paparazzi mostró unas fotos en las que se pueden ver cómo es la fachada del centro sanitario de Miami en el que se encuentra Iglesias. En ellas se pueden ver cómo baja del vehículo con dificultad. "Tarda mucho en bajar. Su movilidad es complicada. No se puede ocultar", comentó el fotógrafo.