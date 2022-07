Cómo afectó a las hijas gemelas de Julio Iglesias su delicado estado de salud

Julio Iglesias es uno de los artistas de música latina más importante de todos los tiempos. Desde hace algunos días se convirtió en noticia por filtrarse información respecto a su supuesto delicado estado de salud. Según confirmó el periodista argentino Jorge Rial, el músico español se encuentra en silla de ruedas con problemas de movilidad.

Desde que se conoció la información, muchas voces salieron a hablar, una de ellas fue la de su hijo Julio Iglesias Jr, quien aseguró que su padre se encuentra de maravilla y que no tiene ningún problema de salud. Pero la prensa española sumó que el intérprete, que siempre ha sido muy coqueto, está deprimido por verse de esa manera.

Julio Iglesias.

Lo cierto es que tanto Julio Iglesia como todos sus hijos, siempre encontraron la manera de mantener una vida bajo perfil a pesar de la fama, y de resguardarse de la prensa y de los paparazzis. Eso mismo hacen las hijas gemelas del artista, quienes ahora estarían viviendo un momento muy triste por las noticias sobre su padre.

Victoria y Cristina, fruto de la relación de Julio con su última esposa, Miranda Rijnsburger, tienen actualmente 21 años y una vida por delante llena de posibilidades. Ambas son muy unidas y hacen todo juntas, hasta tienen un proyecto en común, una línea de cosmética y suplementos alimenticios, enfocado al 100 por ciento en el consumo femenino.

Tras conocerse las palabras de una amiga muy cercana de Julio Iglesias, quien aseguró que el músico está totalmente asilado, la preocupación aumento notablemente: "Hace un año que no podemos hablar con él. Solo Miranda habla con él. Yo tengo su teléfono, lo he llamado muchas veces y no lo coge nadie”.

Es por eso que la prensa descubrió que Victoria y Cristina no están manteniendo un vínculo tan activo en redes sociales con sus fanáticos como suelen hacerlo habitualmente. Esta desconexión de las jóvenes coincide con la fecha en la que se conoció el delicado estado de salud de su padre. Esto sería un nuevo indicio de que aunque su entorno lo niegue, algo le pasa al músico de 78 años.

Victoria y Cristina.

Los fanáticos ya empiezan a notar su ausencia. Uno de ellos comentó en una publicación de una de las adolescentes: "Cristina, ¿¡dónde estás!? Te extraño mucho”. A los pocos minutos, un usuario le respondió que "su papá les ha prohibido que publiquen fotos en Instagram". ¿Será verdad?