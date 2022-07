Linda Evangelista volvió a posar tras quedar desfigurada por un tratamiento estético

En los años '90, Linda Evangelista fue parte del selecto grupo de modelos internacionales que saltó al reconocimiento mundial. Sin embargo, durante mucho tiempo la canadiense desapareció de la escena y poco se supo de ella hasta esta semana.

En otras oportunidades, Linda Evangelista había sido captada por algunos paparazzis, caminando camuflada por las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Según señalaron varios portales, su apariencia se vio gravemente afectada por una operación estética que la había dejado desfigurada.

En septiembre del año pasado, la modelo rompió el silencio tras una reclusión de cinco años y aseguró que se encontraba “brutalmente deformada” tras someterse a un procedimiento estético no invasivo conocido como criolipólisis. Por ese motivo, Linda Evangelista demandó por 50 millones de dólares a la compañía responsable del daño de su imagen.

Poco después, en The New York Times la modelo confesó que se hizo ese procedimiento en los muslos, el abdomen, las caderas y bajo la barbilla. En tanto que en diálogo con la revista People declaró: “Amaba estar en la pasarela. Ahora temo encontrarme con alguien conocido. No puedo seguir viviendo escondida y avergonzada. Estoy, finalmente, dispuesta a hablar”.

Linda Evangelista reconoció que producto del tratamiento experimentó un exagerado crecimiento de masa corporal, que con el tiempo derivó en bultos que se endurecieron. Desde el centro estético le ofrecieron realizarle una liposucción para “reparar” el daño, pero ella optó por pagar dos intervenciones quirúrgicas en 2016 en otro centro.

En estos días, Fendi compartió una promoción de un desfile con Linda Evangelista como protagonista. Steven Meisel fue el encargado de tomar la foto.

Además, Evangelista subió una foto del backstage en el momento en que está siendo maquillada. “Estoy conforme de haber llegado a un acuerdo en el caso CoolSculpting. Estoy tratando de comenzar un nuevo de mi vida, junto a mis amigos y familia; y estoy feliz de dejar este asunto atrás”, expresó recientemente.