Qué fue de la vida de Linda Evangelista y por qué se retiró del modelaje

La modelo Linda Evangelista salió a hablar y compartir nuevas fotos de sí misma después de revelar que quedó "brutalmente desfigurada" por un procedimiento cosmético que salió mal.

El año pasado, Linda Evangelista confesó que se sometió al procedimiento CoolSculpting de Zeltiq para disminuir las células grasas. Pero ella alegó que "hizo lo contrario de lo que prometía" y "me dejó deformada permanentemente", lo que la llevó a convertirse en una "reclusa". Por primera vez, después de haber estado encerrada durante mucho tiempo, finalmente se animó a hablar.

¿Qué pasó con Linda Evangelista?

"Me encantaba estar en la pasarela", dijo durante su más reciente entrevista. "Ahora temo encontrarme con alguien que conozco. Ya no puedo vivir así, escondida y avergonzada. Simplemente no podría vivir más con este dolor. Estoy dispuesta a hablar finalmente".

Linda Evangelista dijo que comenzó a notar bultos en su cuerpo después del procedimiento y que un médico le diagnosticó hiperplasia adiposa paradójica. Si bien asegura que "trató de arreglarlo yo misma", comentó que el médico le dijo que "ninguna cantidad de dieta ni de ejercicio iba a solucionarlo", y después de someterse a dos cirugías de liposucción, "ni siquiera fue que mejoró un poco".

“No me reconozco físicamente, pero tampoco me reconozco como persona”, confesó Linda Evangelista.

Ha presentado una demanda contra la empresa matriz de CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics, en busca de 50 millones de dólares en daños. Un representante de CoolSculpting le dijo a People que el procedimiento, que ha sido aprobado por la FDA, "ha sido bien estudiado con más de 100 publicaciones científicas y más de 11 millones de tratamientos realizados en todo el mundo".

Linda Evangelista dijo además de ir adelante con la demanda, está avanzando para deshacerse de su vergüenza, ya que su objetivo es despojarse de todo lo que le pesa y la frena para ayudar a otras personas que están en la misma situación que ella.

¿Cómo empezó la carrera de Linda Evangelista?

Habiendo mostrado un gran interés en la moda, Linda Evangelista se inscribió a los 12 años en una escuela de modelaje en Canadá, su país natal. Posteriormente participó en el concurso de belleza Miss Teen Niagara de 1978. Aunque no ganó, llamó la atención de un agente de talentos de Elite Model Management, una de las agencias de modelos más importantes del mundo.

En busca de una carrera como modelo profesional, Linda Evangelista se mudó a la ciudad de Nueva York y en 1981 firmó con Elite. La agencia la envió a París en 1984 y ganó el reconocimiento de la industria cuando apareció en la portada de la edición francesa de la principal revista de moda Vogue en septiembre de 1987.

En 1988, el destacado fotógrafo Peter Lindbergh persuadió a Evangelista para que se cortara el cabello con un corte juvenil simple, que contrastaba con los estilos largos y glamorosos que estaban de moda en ese momento. Y a partir de ese momento el resto fue historia.

