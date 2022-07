Nicole Neumann confesó el insólito problema que tiene con sus uñas

Desde sus once años, cuando empezó su carrera de modelo, que Nicole Neumann cuida cada aspecto de su imagen para lucir impecable. Peluquería, entrenamiento, hábitos alimenticios, skin care, tratamientos, maquillaje y un largo etcétera que hacen que Nicole se vea siempre espléndida de pies a cabeza.

Sin embargo, algunos de los detalles de su aspecto no se llevan bien con las acciones más triviales de la vida cotidiana y así lo confesó Nikita al quedar atónita con las uñas larguísimas de una de las finalistas de Los 8 escalones del millón, donde la rubia es parte del jurado.

Fue en las instancias finales de la competencia, cuando la modelo se corrió del eje del programa de juegos de El Trece y reparó, en cambio, en las llamativas manos de una participante, a quien le compartió los insólitos dramas que padece en el día a día.

“Yo le quería preguntar algo a Liúrkarys, que nada que ver con la competencia. Es sobre las uñas, ¿son kappingi como las mías o son postizas?”, quiso saber, muy intrigada, la novia de Manu Urcera, que recientemente se fue de vacaciones a Miami sola con su hija Sienna.

“Son esculpidas y me las hice yo”, respondió la joven, a lo que Neumann reveló, entre risas: “Te lo pregunto porque tengo varios problemas existenciales con las uñas. Uno es escribir, escribo en japonés con las uñas largas y después se me complica para tirar la cadena del inodoro”.

“Es muy complicado”, aseguró, y siguió: “La otra vez se me quedó trabado el dedo porque quería poner el puño, porque me quebraba la uña y casi me tengo que llevar la tapa del inodoro conmigo. ¿No te pasa?, es complicado”.

“Se quedó una hora en el baño encerrada”, comentó el Chino Leunis, divertido. Y al escuchar que a la participante no le pasaban esas cosas, la rubia cerró: “Ah, entonces es un problema mío”.