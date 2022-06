Qué es el Neuroma de Morton, la dolorosa afección que sufre Yanina Latorre: "Estoy asustada y..."

Escultural, divina, impecable con sus vestidos que le quedan a medida, montada en sus tacos eternos: así solemos ver a Yanina Latorre. Sin embargo, lo que la mayoría no sabe es que, detrás de esa sonrisa imperturbable, la angelita muchas veces la pasa pésimo por un dolor tremendo en sus pies.

Yanina padece Neuroma de Morton, una afección que la obligó a empezar un tratamiento con un kinesiólogo. “Estoy asustada”, anunció la esposa de Diego Latorre en sus historias de Instagram, donde mostró el paso a paso del trabajo del profesional, desde la camilla.



“Voy a hacer un tratamiento de radiofrecuencia y Microelectrólisis Percutánea (MEP), se supone que eso me va a empezar a aliviar el dolor, el pánico que estoy teniendo, no saben…", se sinceró la rubia, que se bancó con valentía todo el procedimiento, bastante molesto por lo que contó. “No la estoy pasando bien”, le aseguró al médico, a pesar de todo.

"Tres veces tengo que venir para que me saque el dolor, primero me pasa radiofrecuencia y después, la aguja. Me la banqué chicos... una aguja en el pie clavada veinte minutos. Qué grosa me siento", dijo la panelista de LAM, ya afuera del consultorio y "viva", como dijo.

Pero, ¿de qué se trata el Neuroma de Morton? Según la Clínica Mayo, es un engrosamiento del tejido que rodea uno de los nervios de los dedos de los pies y afecta el metatarso, por lo general entre el tercer y cuarto dedo. Puede generar un dolor tremendo, ardor, la sensación de tener una piedra en el zapato o entumecimiento, y tiene causas diversas.

En tanto, señalan que este neuroma se genera por la presión que provoca el uso frecuente de zapatos de tacos altos, como podría ser el caso de Yani. También, por alguna lesión al correr.