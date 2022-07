La indignación de Carmen Barbieri con Pepe Cibrián Campoy: "¡No lo inviten más!"

Una de las características del estilo de Carmen Barbieri es que no se calla nada. Sin filtros, sin tamices, cuando alguien le falla a la capocómica, ella no duda en mandarlo al frente y exponerlo, incluso en pantalla. Más aún, cuando hay cariño de por medio. Y eso fue lo que Carmen hizo en Mañanísima, cuando Pepe Cibrián Campoy faltó, una vez más, a su cita.

Muy seria, hablando a cámara, la mamá de Fede Bal se dirigió al artista que le generó un bache de último momento en el programa de Ciudad Magazine: “Tengo que hablar seriamente, es la tercera vez que te invitamos, Pepe Cibrián, la tercera vez que decís que sí y nos dejás plantados”.

Barbieri aclaró que la entrevista había sido pactada por Zoom, con lo cual Cibrián ni siquiera tenía que movilizarse al estudio. “Encima te cuidamos del frío que hace”, le reclamó, decepcionada, y agregó: “Ahora me dice que está pachucho, con bronquitis…”.

Carmen dejó en claro que esa explicación no le cerraba y pasó a contar las razones de ese tercer plantón, que para ella era un pase de factura: “Yo creo que está enojado conmigo porque no fui a su casamiento”.

Cabe recordar que el hijo de Ana María Campoy se casó en junio con Nahuel Lodi, un joven que había conocido tan solo cuatro meses antes, por una aplicación de citas, Tinder. En esa ocasión fue la ex de Santiago Bal quien pegó el faltazo, pero tenía sus motivos.

“Él me invitó a la segunda fiesta. Para la primera, la íntima, invitó a Georgina (Barbarossa), invitó a Cecilia Milone, que creo que no pudo ir porque estaba haciendo Drácula, y yo me considero la íntima-íntima. Él me dice que es ´mi Pepe´ y yo me considero su hermana. La madre me amaba y yo la amaba a ella”, señaló.

Y siguió, ofendida: “Entonces, que no me haya invitado al casamiento, me dolió muchísimo. Y para ir a una cena a la que iba a ir toda la prensa, para hacer notas, no me interesaba. A mí me interesaba estar con él, con su amor y con su gente más cercana”.

Carmen explicó que de todas maneras no se sentía muy bien la noche del evento, un lunes, y que ir hubiera significado ir al otro día sin dormir a trabajar. Pero insistió en que no haber sido participada de la reunión para los más cercanos fue una daga en su corazón.

Y le dijo, tajante: “Entonces, si no venís a mi programa, mejor, porque… ¿para qué nos vamos a encontrar y a decirnos cosas feas, si lo lindo es estar bien y yo amo a los Cibrián Campoy?".

“Así que no lo inviten más, chicos, por favor, porque nos cuelga y nosotros teníamos un tiempo importante, el que se merece por ser una estrella”, cerró Barbieri, que viene de otra profunda decepción: enterarse en vivo de que Alicia, la mujer que se había presentado como su presunta hermana, no tiene compatibilidad genética con ella.