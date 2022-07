El desopilante cruce entre Jorge Lanata y Darío Barassi en pleno aire: "Ponete las pilas"

Darío Barassi y Jorge Lanata protagonizaron un tenso momento a través de audios de WhatsApp que el conductor de 100 Argentinos Dicen expuso en su programa y el periodista en PPT.

Como sucede entre programas de cualquier canal, los horarios de entrega de cada ciclo se transforman muchas veces en un problema. Este último domingo 17, Barassi tuvo que comunicarle a Lanata que su programa se iba a pasar de horario, pero el mensaje que le llegó del otro lado fue picante. "Se me va a calentar Lanata, chicos", advirtió el conductor.

"Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Yo te quería decir gordo, Jorge, pero no me dejan acá. Bueno, escuchame, es que el programa viene difícil porque está la familia Network, que está demorando un poco las cosas", comenzó diciendo Barassi.

"Bueno, lo que te quería decir con este audio es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso de ‘gordo a gordo’, perdoname. Y te digo algo más: me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él. Te mando un beso", finalizó.

Rápidamente, llegó la respuesta de Lanata. "Me contestó Lanata, no lo voy a escuchar ahora. 55 segundos... Me ama", indicó. Pero el conductor no soportó la ansiedad y compartió el audio con sus televidentes.

"Barassi, varias cosas. Primero: si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pelotudo hace 30 años, en principio, a vos no te voy a hacer nada, porque voy y mato al sastre", comenzó expresando el periodista. "O sea que va a dejar de ser tu sastre, no te preocupes, en muy poco tiempo", agregó.

"Con lo de gordo, escuchame una cosa, Barassi, yo soy mucho más flaco que vos. Yo lamento decírtelo así, de sopetón, soy más flaco. Te veo de costado, también, veo tu panza y es más alta que la mía. Y creo, realmente, que no me tenés que decir flaco, pero seguro no estás autorizado ni a decirme gordo, ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño. Chau", cerró el audio.

Darío Barassi.

Como era de esperarse, Barassi respondió: "Jorge, querido, me estoy haciendo el simpático, pero estoy muy caliente con tu mensaje. En primer lugar, tu sastre me vino a buscar, él a mí. Dijo que estaba buscando modelos más gordos, porque él se especializa en eso. No, es mentira, yo lo fui a buscar", admitió el conductor.

"¿Es verdad que es más flaco que yo? Hay un par de camarógrafos acá, que no voy a mandar al frente, que dicen que vos sos más “generoso” que yo. Hagamos una cosa, un día te venís al programa y traemos una balanza para pesarnos acá", le propuso Barassi. "Te pido perdón por lo que acaba de pasar, un beso afectuoso", cerró. Jorge Lanata.

Pero, Lanata no dejó el tema ahí: "Barassi, lo último que me falta es ir a tu programa y que nos corten por la mitad con una balanza, como cuando vivía Gerardo en La Noche del Domingo, espero no verme forzado a semejante circo", le contestó. "Y lo del canje era cierto, decile a (Marcelo) Mazzola que no puede ser que yo sea el único bol... que pague. Adiós", completó.

Más tarde, desde PPT, el conductor hizo mención al cruce que tuvieron: "Un saludo a Barassi, recién estuvimos hablando por teléfono. Barassi, dos cosas: no puede ser que mi sastre a vos te haga canje y yo le garpe, yo no pienso ser el pel... del barrio. La otra: entendelo, Barassi, yo soy más flaco que vos. Es así la vida. Vos sos mucho más gordo que yo, pero bueno, lo discutiremos en otro programa".