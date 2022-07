Así está hoy Facundo Espinosa, el actor de Campeones y Son Amores

Y un día se cansó, frenó la vorágine y se alejó de ese hábitat. Facundo Espinosa se convirtió en un caso particular en el mundo artístico, porque sintió la necesidad de tomar distancia de la actuación, de las producciones audiovisuales que lo transformaron en famoso y le dieron sustento económico.

Este hombre de 42 años paró la pelota y rediseñó su cotidianidad a partir de la convicción de modificar ese trajinar de trabajar en una serie durante largas jornadas y saltar a otra. Por eso, durante varios años no se lo vio en la pantalla.

Ahora, Facundo elige los proyectos, al menos los asume con otra mentalidad, más vinculada al gusto que a la necesidad imperiosa de pertenecer. De esa forma, el actor retornó con fuerza con un proyecto gigantesco, la cuarta temporada de El Marginal, que se emite por Netflix.

Respecto a esta chance de acoplarse a un éxito de tamaño sideral, Espinosa opinó: “Es un privilegio que me hayan invitado a ser parte, así que respeté lo que me habían planteado de mi personaje. No tenía demasiado para agregar”.

A la hora de analizar las particularidades de sumergirse en un entorno oscuro como la cárcel y todo lo que implica ese submundo, el protagonista de Son Amores sostuvo: “Más o menos ya conocía el ámbito. He estado un mes grabando dentro de una cárcel, es un mundo muy triste, pero que no me asusta. Y acá sabíamos que era un decorado, estar adentro de otra cosa”.

En cuanto a su variación profesional, a ese viraje que ejecutó hace unos años, Facundo explicó: “Hoy no vivo los trabajos como un quiebre decisivo. Cuando surge algo lo disfruto y me alegro porque justamente no deja de ser un trabajo”. Así como añade cuáles son sus prioridades: “Nos organizamos por los horarios de las nenas”.

El artista que comenzó a filmar a los nueve años en Clave de Sol aportó más sustento a esa determinación de vida que llevó a cabo y su inclinación por la música: "Me divierte y me gusta, compongo cualquier estilo y me parece un desafío hacer cualquier música, no solo rock. No quisiera estar todo el día encerrado como estuve desde toda la vida. Hoy en día mi vida pasa por otro lado. Estoy abocado a mi familia, la música y tener mis tiempos libres para competir con mis hijas".