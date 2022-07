El letal cruce de Marcela Feudale a Mariana Brey en pleno vivo: "Cómo te gusta la..."

Marcela Feudale protagonizó un móvil para Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial por la pantalla de C5N, y cruzó con dureza a Mariana Brey. Todo comenzó cuando la panelista hizo una pregunta que enfureció a la locutora.

Durante la charla, Feudale habló sobre su regreso a la televisión de la mano de Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora (El Trece). En este contexto, Damián Rojo, otro de los panelista del programa, le consultó si le preocupaba el tema del rating: "Mientras vos estuviste con Marcelo, fue un éxito. Lo dejaste solo el año pasado y le fue mal. Y ahora que volvés, si explota el rating, ¿podemos decir que es gracias a vos?", comentó el periodista.

"Para mí sí. Para mí fue mi ausencia que hizo que Marcelo fracasara", respondió de forma irónica la locutora. Tras escuchar esto, Brey intervino: "Esto es un palito para Martín Salwe, que te reemplazó en ese tiempo".

Sin vueltas, Feudale le contestó: "¡No, no, no! Pará porque vos no me vas a meter en una guerra con Salwe. Cómo te gusta el barro, cómo te gusta la caca", respondió furiosa, a lo que Brey se excusó: "Es solo una pregunta".

"Escuchame, hablé el mismo día que Estefi Berardi quería inventar una historia, me escribió Martincito y me dijo que me había visto... está todo bien. Es una bromita que estoy haciendo", concluyó.

Marcela Feudale habló sobre su intimidad

Recordemos que este sábado, Feudale estuvo invitada a PH, Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe. La locutora recordó sus inicios en los medios de comunicación y también hubo momentos para repasar datos sobre su vida sentimental.

"Nunca me fue bien con las parejas, pero creo que si bien es cierto que no emboqué por ahí con las personas que debería haber embocado, era muy romántica y yo creía que todo tenía que ser perfecto", reveló.

"Era una exigencia tremenda para mí y para el otro también, entonces cuando pasaba una mínima cuestión ya estaba pensando que no funcionaba, que no era para mí", explicó.

"Tuve varias parejas, soy heterosexual, lo aclaro", agregó. "Tuve que acostumbrarme a ser ‘machorrita’ porque el medio me lo exigía: trabajé en la Rock & Pop y era machirula 100%, éramos dos mujeres y 44 varones, qué iba a hacer", disparó con humor.