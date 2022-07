La terrible frase de Marcelo Polino sobre Emily Lucius: “Es una…”

El devenir de Emily Lucius en la arena caliente de El Hotel de los Famosos se tornó de un sueño a una pesadilla. La influencer logró visibilidad pero a un costo alto de ganarse una tormenta de críticas y recriminaciones, que ahora regresaron con la designación como host del nuevo ciclo de Marcelo Tinelli.

La hermana de Belu Lucius vive un presente ambiguo, porque caminó durante semanas por el infierno de ser hasta amenazada por las redes sociales, de caer en las garras de comentarios nocivos, y exagerados, de miles de usuarios que la “condenaron” por su accionar contra Locho Loccisano en el reality.

Por eso, la influencer reconoció, en sus primeras entrevistas post el hotel, que lloró durante todos los días al salir del encierro por el tenor de los mensajes que le llegaban a sus plataformas digitales. Un calvario anímico que la empujó hasta pedir ayuda profesional.

Claro que todo ese efecto también le abrió las puertas a una posibilidad gigante. Resulta que Tinelli afina detalles para el estreno de Canta conmigo ahora, el show que marcará su retorno a la pantalla, y en ese sentido entendió que Emily podría sumar y le ofreció el rol de host digital.

Esa elección desató una oleada de debates, muchas voces consideraron que Marcelo aprovechó todo el ruido mediático para tratar de generar tracción a su programa, mientras que otros creen que se trata de una decisión errónea que le provocará una reacción negativa.

Dentro de las opiniones más filosas se encuentra la de Marcelo Polino. El periodista abordó el tema en su ciclo de Radio Mitre y soltó una concepción picante respecto a Emily y la elección de Tinelli para su nuevo programa, que se estima levantará el telón el 25 de julio.

Polino apuntó con dureza y honestidad su visión de Lucius: “Para mí es un error eso, porque es una mina que es odiada…a mí me cae bien ella, porque la conozco a la hermana…pero una chica que viene siendo odiada dentro de un reality, ponerla de Host de un programa familiar y ameno…yo no la hubiese puesto”.

Para aportar mas sustento a su opinión, Marcelo añadió: “¿Ustedes vieron las redes? La putean todo el día…por ahí ella se creó un personaje dentro del reality o fue la edición o no, no sé…pero la imagen de ella en las redes es que es odiada. No me parece en este momento una persona ‘amigable’ para ponerla”.