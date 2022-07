El romántico video de Rusherking cantando la nueva canción de la China Suárez

Rusherking y la China Suárez se convirtieron en la pareja más polémica del momento. Como si fuera poco, hace días la actriz de ATAV lanzó su nueva canción sorprendió con la letra ya que está inspirada en el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi que fue hace meses.

"Lo mío es cosa mía. A veces no sé que hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia diciendo que vieron las noticias. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos (por Vicuña, Cabré e Icardi)", dice una parte de la letra.

Fue entonces que ella en el especial de Star+ lanzó: "Siento miedo antes de hacer algo por por primera vez de nuevo, después de mucho tiempo como solista. No te voy a mentir, pero el que no arriesga no gana. La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y de ahí nace esta canción".

"En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería ni siquiera iluminar el problema. Pero bueno, lo acepté y yo sé que es parte de mi vida y que está ahí. Nace de las ganas de hablar, de convertir algo que a mí me pasa, en algo artístico", expresó.

"Por ahí el que me ve de afuera piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante. Pero la realidad es que soy muy vulnerable, como la mayoría de las personas, sobre todo los que estamos muy expuestos. A veces me pasa como a mucha gente con sus cosas que pienso que puedo con todo", contó

Ahora bien, quien habló de la China hace días fue el ex de María Becerra: "Me gusta pasar tiempo con ella. La verdad que estamos todos los días viéndonos y todos los días pasando tiempo juntos. Nos llevamos muy bien y creo que es por la conexión que tenemos".

Hace algunas horas la China Suárez compartió un romántico video con Rusherking donde mostró como el cantante entonaba algunas frases de su nueva canción y se mostraron muy enamorados.