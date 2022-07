Así quedó el auto del hijo de Felipe Pigna después del cinematográfico robo que sufrió

Hace algunos días se conoció el mal momento que atravesó la familia Pigna. Y es que, uno de los hijos del reconocido autor sufrió un feroz robo en Palermo. Según se reveló, dos delincuentes lo amenazaron con un arma blanca y se llevaron su auto. Fue entonces que intervino la policia.

Hace un tiempo el famoso Felipe Pigna en diálogo con TeleShow fue noticia por hablar sobre la política y las crisis: "Rara vez las salidas de las crisis son por izquierda. La gente tiende a ponerse más conservadora y aunque se pegue un tiro en el pie termina eligiendo opciones que a la larga la van a perjudicar".

"Pero que cree que por una cuestión aspiracional o sistémica esos sectores van a manejar mejor la situación. Ya sea porque pertenecen al mundo empresario, porque son ajenos a la política, por todo esto que se viene fomentando muy fuertemente en los medios que es la antipolítica, con todo el peligro que eso significa", agregó.

Y continuó: "Lo digo sin defender para nada a la clase política que ha cometido y comete errores permanentemente y está muy divorciada de lo que le pasa a la gente. Pero la antipolítica es muy peligrosa. Asumo con mucho orgullo el concepto divulgador que algunos lo dicen despreciativamente".

"A mí me parece que un intelectual tiene la obligación de divulgar. ¿Para qué ha cursado en una universidad pública y el Estado le ha costeado sus estudios si no tiene utilidad pública lo que hace? Josep Fontana, que fue un gran historiador catalán, decía: “Si lo que se descubre en el gabinete no sale de las aulas, para qué sirve'", relató.

Ahora bien, hace días el famoso se volvió a convertir en noticia por el robo a su hijo. La persecusión se extendió por, al menos, 8 kilómetros y finalizó en Paternal donde un polícia resultó herido. El joven fue amenazado con un arma blanca y se conocieron imágenes del auto.

Como si fuera poco, hace horas se conocieron nuevos detalles de lo detenidos. "Anoche se repitió una historia muy triste. La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones que robaron un auto en Palermo y al requisarlos les encontraron sus actas de liberación. ¡Los tipos salieron de la cárcel y en menos de 24 horas estaban robando de nuevo!”, escribió el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.