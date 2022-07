Por qué Marina Calabró advirtió a Florencia de la V

Días atrás, Marina Calabró opinó sobre PH, Podemos hablar, el programa que Andy Kusnetzoff encabeza en Telefe. "La maldad, la malicia, la cosa ya indescriptible que se maneja en la producción no tiene nombre. No van a parar hasta que haya un desmayado en pleno estudio", expresó frente al micrófono en el ciclo radial de Jorge Lanata.

"Después dicen que Andy no es malo, que es un chico buenísimo, que no hace chimentos... ¡Ni en las épocas más truculentas de ‘Intrusos’ nos hubiéramos animado a tanto!", sumó.

Luego, se animó a más y redobló la apuesta en una entrevista con el programa que conduce Florencia de la V en América TV. "La producción de Andy califica a los invitados, los de primera y los de relleno. Está bien, es poner sobre aviso a aquellos que van a ir, que si a ellos no les gusta algo después les digan ‘relleno’. Igual yo a mucha honra, he remado toda mi vida", indicó Calabró.

Y continuó: "Hacer trascender que para ellos hay invitados primera y segunda, me parece de mega cuarta. A Andy le encanta el espectáculo... ¡Él quiere hacer ‘Intrusos'!".

Acto seguido, advirtió a la capocómica. "¡Ojo, Flor, cuidate! Pero sería grabado... para no correr ningún riesgo. Yo con él no tengo problema, y nada de lo que digo es para molestar, sino desde la convicción. Sí me molestó un poco esto de la producción, pero estarán dolidos por algún comentario, aunque no le hacen ningún favor al conductor".

Flor de la V

Este fin de semana, Kusnetzoff recibirá en el ciclo al presentador y periodista Ronnie Arias, a la locutora Marcela Feudale, a la modelo Soledad Solaro, al humorista Pachu Peña y al periodista Guillermo Favale.