Benito Cerati rompió el silencio tras las polémicas acusaciones de Chloé Bello

Tras los polémicos dichos de Chloé Bello sobre lo que pasó con ella tras el accidente cerebrovascular que tuvo Gustavo Cerati hace más de diez años, la modelo apuntó contra los supuestos malos tratos que habría recibido de la familia del músico y ahora Benito Cerati salió a responder a sus polémicos dichos.

En diálogo con el programa Todo pasa (Urbana Play), Chloé Bello habló del vuelo que tomó desde Londres a Caracas para estar junto a Gustavo Cerati tras el ACV del legendario ícono de la música. “Logré llegar antes que la familia que estaba a dos horas. Y me encontré con lo que quedaba de él, por suerte llegué a verlo. Me llegó a ver, no acostamos juntos y se fue lentamente desvaneciendo”, detalló.

El padre de Benito Cerati luego estuvo en coma durante cuatro años hasta su fallecimiento el 2 de septiembre del 2014, pero Bello aseguró que no pudo seguir viéndolo ya que los medios, los fans y la familia del músico se pusieron en su contra.

“Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar. Los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más. Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo”, disparó Chloé Bello en diálogo con Matías Martin.

Tras las palabras de la ex de Gustavo Cerati, Benito expresó a través de Twitter: “Estaría bueno juntarse a charlar antes de despotricar mediáticamente. Pero bueno, quizás soy yo”.

Mientras que este jueves en LAM (América) hablaron con el joven músico desde un móvil. “Se hicieron titulares como ‘destruyó a, fulminó a’, y lo de Chloé también fue fulminante y con eso tampoco me enojé, eso es lo único que tengo que aclarar. Yo hubiese preferido que si tenes un problema, decilo”.

Además, Benito Cerati remarcó: “Pero tampoco sentí que hubiese ningún tipo de problema, con todo lo que se habló, está todo bien. Cada uno tiene sus procesos, no voy a juzgar eso. Hablamos cada tanto, ella viene a Buenos Aires y decimos ‘nos juntamos’, a veces pasa, a veces no, re abierto”.