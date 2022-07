Tras el anuncio de embarazo, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich preparan un radical cambio en sus vidas

A poco tiempo del anuncio de embarazo, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich preparan un radical cambio en sus vidas. Según detallaron en Socios del Espectáculo (El Trece), la periodista y el exfutbolista se van del país.

"Tanto ella como él están proyectando ya su viaje para instalarse de forma definitiva ya en Miami. Van a viajar el mes que viene, o sea que ya está todo súper encaminado", detalló la panelista Luli Fernández.

Además, la periodista contó que la noticia de que Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se radicarán fuera del país trascendió porque ella renunció a su trabajo en ESPN.

"Encara nuevos rumbos con Dario, que ya había hecho la carrera como director técnico y quien se retiró del futbol como jugador. Definitivamente se van a instalar el mes que viene en Miami, ella que es figura de ESPN terminaba su contrato a fin de este mes y le habían contactado para renovárselo, pero dio la noticia", contó Fernández sobre la decisión de Bonelli.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich esperan su tercer hijo juntos, y la periodista atraviesa simultáneamente un difícil momento ya que recientemente murió de manera repentina su padre.

Hace pocos días, desde las redes Chechu compartió una postal luciendo su pancita escribió: "Hay alguien que va asomando y se está haciendo notar", comenzó su posteo la conductora de ESPN junto a fotos en donde su pancita de embarazada. Y continuó: "¡Estos últimos 3 meses fueron durísimos! ¡Sucedieron tantas cosas! "Hace una semana perdí a mi papá de manera repentina y tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras. Solo contarles que estoy aprendiendo a valorar toda la fuerza interna que tengo para seguir adelante. Motivos me sobran… aunque no sea fácil. Ver a mi pancita crecer me llena de ilusión de que todo lo que viene ayudará a sanar. Hoy vuelvo a @espn @scespn @espnargentina y tengo muchas novedades para contarles. Se vienen cambios lindos … pero eso se los contaré mas adelante".