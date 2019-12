El mensaje de Chechu Bonelli contra las mujeres solteras que generó polémica

En un momento Chechu Bonelli abandonó su carrera en Argentina para acompañar a Darío Cvitanich en su carrera futbolística en el exterior. Ahora, la periodista se refirió a su decisión hablando de forma despectiva de la soltería.

"Cuando le conté a mi papá que estaba saliendo con un futbolista me dijo: ‘¿Otra vez?’. Porque yo ya había tenido mis historias. Entonces le juré que éste era diferente, que quería que lo conozca. Mi papá siempre saludaba a mis novios dándoles la mano, se las apretaba bien fuerte como diciendo: "Ojo con mi hija". Y bueno, ¡hoy casi que lo quiere más a él que a mí! Le cayó tan bien que cuando surgió la posibilidad de que Darío se fuera a Europa, me dijo: ‘Vos dejás tus cosas, armás el bolso y te vas con él’. Fue una buena decisión. Vivía tanto para mi laburo que creo que si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo", manifestó en declaraciones a La Nación.

Luego comentó sobre su llegada a Holanda con Cvitanich y su repentino embarazo: "Cuando llegué a Holanda, iba con la idea de que él se iba a concentrar y yo agarraba la mochilita y me iba a recorrer. Y la mochilita pasó de la espalda a la panza".

Las declaraciones generaron mucha indignación en las redes sociales.

Leyendo la nota de Chechu Bonelli, me da pena todo en general. Siempre busca la aprobación de su papá, que su marido la admire, piensa que el sufrimiento por amor es parte de cualquier mujer y que las mujeres son todas prejuiciosas. Chechu, ¡El feminismo te espera cuando quieras! — Florencia María (@flortundis) December 26, 2019

¨Fue una buena decisión. Vivía tanto para mi laburo que creo que si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo.¨ - Chechu Bonelli. uD83DuDE02



Que alguien le diga que puede dedicarse a trabajar y tener pareja, porfi — Allin •? (@allinpearl) December 26, 2019

A mi lo de Chechu Bonelli me parece un horror pero digamos que es un discurso muy común.

De hecho, ¿a cuántas nos dijeron que teníamos que bajar el tono porque sino nos íbamos a morir solas?

Por suerte mi novio me deja hablar fuerte ahre — flor uD83DuDC9A (@florapondia) December 26, 2019

Mi tia abuela solterona: broker inmobiliaria conocidísima de recoleta, laburo hasta sus 92 años, tenia su depto divino sobre arenales, paquetisima, viajo por todo el mundo. So yeah prefiero ser una solterona chechu bonelli. — paloma (@esclerocorneal) December 26, 2019

No pude terminar de leer la nota de Chechu Bonelli.

Su vida entera comandada por su padre y dejó todo por un tipo.

Qué lindo ser terrible solterona. — uD83DuDC9AMelisandrxuD83CuDFF3??uD83CuDF08 (@Melisandra88) December 26, 2019