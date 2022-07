Oriana Sabatini desató feroces críticas por su look en un importante evento: "Parece un..."

Con casi seis millones en su cuenta de Instagram, cada movimiento de Oriana Sabatini es seguido por su enorme comunidad de fanáticos, que en esta oportunidad objetaron con duros términos el look que la cantante eligió para asistir a la última entrega de los premios MTV Miaw.

Además de persistir en el platinado de sus cejas, Oriana Sabatini irrumpió en la alfombra roja con un vestido camuflado, al estilo militar. La artista decidió combinar la prenda con medias largas negras, guantes hasta el codo y tacos.

El llamativo look de Oriana no pasó desapercibido y si bien varios usuarios en la red elogiaron su elección, otros tantos se despacharon con duras críticas. "Parece un trapo de La Salada. Se vistió como las nenas que van a la fiesta que todavía no saben que ponerse y nadie les avisa que les queda feo”, cuestionó una seguidora.

Oriana Sabatini compartió fotos en su Instagram con el cuestionado look que lució en los MTV Miaw.

Mientras que otros sumaron dispararon comentarios como: “Muy feo, pero gustos son gustos", “¿Quién viste a estas personas? Qué horror, cero moda y talento”, "¿Quién te está vistiendo, Ori? Te odia”.

Pero eso no fue todo. Algunos opinaron que el vestido elegido por Oriana Sabatini la hace parecer una mujer de 50 años, a la vez que también pusieron el ojo en su silueta. “No puedo creer lo que se mata en el gimnasio y lo floja que está de cuerpo. No le hace nada de efecto el ejercicio”, comentó una usuaria. A lo que otra retrucó indignada: “Es de público conocimiento que esta chica tuvo, en su momento, problemas alimenticios. Y los sufrió en parte por comentarios de este tipo, comparándola con la madre. Me parece que deberían informarse antes de hablar. Yo ni la sigo, pero lo que está fuera de lugar lo está. Y tu comentario es un claro ejemplo”, remarcó el usuario.

Oriana Sabatini participó de los MTV Miaw representando a nuestro país junto al rapero Lit Killah y Tini Stoessel, que se destacó intertpretando sus éxitos “La Triple T” y “Miénteme”.