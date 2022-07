La consecuencia que podría enfrentar Rodrigo de Paul en Qatar 2022 por el escándalo con Camila Homs

Según contaron este jueves en Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo de Paul podría perderse el Mundial en Qatar por el escándalo con su expareja, Camila Homs, con quien está en medio de una tensa batalla legal por la cuota alimentaria de los hijos que tienen en común.

Por un lado, Paula Varela contó que tras varias mediaciones Rodrigo de Paul y Camila Homs no llegaron a un acuerdo sobre la compensación económica, quedando desde ahora el tema en manos de la Justicia.

A su vez, Adrián Pallares detalló que el futuro profesional de De Paul queda comprometido por este escándalo con Homs. “Aparentemente, se han puesto como de acuerdo los países que participan del Mundial de no dejar jugar a ningún jugador que tenga deuda de cuota alimentaria”, apuntó el conductor.

Luego Pallares sumó: “Sería una resolución de la FIFA, no tiene que ver directamente con Qatar, con el país, sino con que se trata de un evento deportivo mundial, son ejemplo, es fair play en todo sentido y entonces se ha decidido eso. Rodrigo de Paul tendría que tratar de solucionar de acá a noviembre todo eso. Porque si no, a partir de ahí, podría caberle esta especie de sanción, y decir que no participa porque no se hace cargo de la cuota alimentaria de sus hijos”.

Sobre la decisión de Rodrigo de Paul de ir por la vía judicial tras no aceptar la suma de dinero que pide Camila Homs, Paula Varela explicó: “Fuentes judiciales afirman que ya se inició la demanda de fijación de cuota alimentaria en este momento, por parte de Rodrigo de Paul. Ya está en la Justicia y ahora, más allá de todo lo mediático que quieran hacer, será la Justicia la que va a determinar. No hay ninguna posibilidad ya de arreglo. Rodrigo de Paul decidió comenzar la demanda por la fijación de alimentos, ya está la Justicia interviniendo y ahora sí, la Justicia va a decidir”.

Finalmente, Rodrigo Lussich remató: “Estamos en condiciones de contarles que, hasta que la Justicia no decida, justamente esa cuota alimentaria, Rodrigo de Paul tomó a su vez la decisión de no pasarle un peso a Camila Homs”. A lo que Karina Iavícoli sentenció: "Qué estrategia poco inteligente".