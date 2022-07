Conmoción por la muerte del joven actor Antonio Ibáñez

El mundo quedó en conmoción tras la noticia del fallecimiento del econocido actor, modelo y pintor español Antonio Ibáñez. El artista tenía 34 años y luchaba contra cáncer que le diagnosticaron en los primeros meses de 2021.

Ibáñez lució su talento en series como Aída, El ministerio del tiempo y La que se avecina. También participó en las películas Chicas Paranoicas y Como Reinas. En el último tiempo, participó del reality The Dancer, por la TVE.

Con un mensaje escrito en español e inglés en la cuenta de Instagram de Antonio Ibáñez se dio a conocer la triste noticia. “He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”, escribieron sus allegados.

Antonio Ibáñez nació en Granada, y además de su carrera en la pantalla chica también era Licenciado en Bellas Artes. Desde las redes sociales, solía compartir sus cuadros y trabajos artísticos.

Una de las imágenes que había compartido Antonio Ibáñez en plena labor creativa.

En julio del año pasado, el actor le anunció a sus seguidores que tenía que someterse a un tratamiento con quimioterapia. “Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba. Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento”, escribió en aquella oportunidad Ibáñez.

La imagen con la que Antonio Ibáñez les contó a sus seguidores que había empezado su tratamiento de quimioterapia el año pasado.

Además, el actor sostuvo que cuando comenzó la quimioterapia se le pasaron por la cabeza las imágenes del amor de su vida, de su familia, sus amigos y su carrera. “Me pasaron por la cabeza como si de un tráiler se tratara. No le pude dar a ‘Saltar Anuncio’. Apareció ese tipo de ‘egoísmo’ de por qué a mí; supongo que normal en este proceso”, agregó.

En otro posteo, Antonio Ibáñez reflexionó: “Llevaba tiempo aprendiendo a vivir en el ahora, a veces es difícil, sí, ¡pero probadlo! Todo esto me reafirma que en la vida las cosas son como son, pasan porque tienen que pasar”.