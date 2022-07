Tamara Paganini contó cuál fue el peor momento de su vida antes de Gran Hermano

Tamara Paganini le perdió el miedo a la televisión. Y parece estar dispuesta a hablar en todos lados. A 21 años de Gran Hermano y después de haber estado mucho tiempo en silencio y calvario, la rubia salió a contar todo. E inclusos sus horas más difíciles.

De eso charló con Gastón Pauls en Seres Libres, el programa que tiene en Crónica TV el ex marido de Agustina Cherri (tienen dos hijos que son hermosos y pintan para crack; sobre todo Muna).

Allí la rubia se refirió a los robos que realizó en post de juntar plata para poder comprar drogas. ¡Durísimo! Ya en sus días de bailarina (¿se acuerdan de las fotos con Rodrigo en un boliche de la Capital Federal?), se veía a Tamara Paganini descontrolada.

“Creo que la primera vez que perdí el control fue con la cocaína. Yo era muy chica, tenía 16 años, tomé cocaína desde los 16 hasta los 19 años. Mi familia no tenía plata, o sea, yo ni siquiera podía robarle a mi viejo. Entonces salí a robar autos. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba el sueldo para ese ‘lujo’, porque yo en ese momento lo tomaba como un lujo ir a comprar cocaína”, comenzó.

“Me afectaba mucho la pobreza, el no poder tener unas zapatillas sin agujeros, no te digo una zapatilla de marca porque la verdad es que yo iba a un colegio público y muy pocos tenían zapatillas de marca. Pero por lo menos tenían zapatillas sin agujeros”, aseguró.

“Quería tomar todo el tiempo. No hacía falta que se me vaya el efecto para querer tomar más. Si me ponías una bolsa me la tomaba toda, me ha sangrado la nariz y yo en vez de estar preocupada por eso estaba preocupada porque no se me vaya la merca, que no se me vaya con la sangre. Una locura”, añadió.

“La fama me hizo mucho daño. Ahora los haters te escriben o te mandan un audio, en esa época los haters me escupían gallos en la cara, en el cuerpo. Me pasaba cuando iba a hacer una presentación a algún boliche, porque no tenía otra manera de trabajar porque no podía conseguir un laburo normal”, explicó.

“Según los haters soy millonaria, en mi cuenta de Tiktok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata. Estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad”, contó.

“Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes, informarlos, tomarles los datos”, terminó, quien sufrió la muerte de sus mellizos a días de haber nacido.