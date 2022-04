Así fue el calvario que vivió Tamara Paganini luego de Gran Hermano

Tamara Paganini es una de las emblemáticas participantes de la primera camada de Gran Hermano y una de las que no la pasó para nada bien cuando tuvo que enfrentarse a la gran popularidad que le dejó su paso por el reality. De hecho, cuando terminó el ciclo inició acciones legales contra la producción, el canal y el cuerpo de psicólogos de la señal televisiva.

Ahora, estuvo en LAM y habló sobre el calvario que vivió luego de abandonar la casa más famosa de la televisión. "En ese momento, apenas si existían los mails. Cuando salí de la casa, me tuvieron encerrada un tiempo, sin ver tele y cuando por fin volví a la vida, no podía entender que la gente me corriera por la calle, usara remeras con mi cara", indicó al aire.

Y continuó: "El público te ama o te odia pero en esa época, el hater no escribía en una red social, directamente te cruzaba en la calle y te escupía en la cara. Me ha pasado de ir por la calle con mi novio y que dos pibas me insultaran, me tiraran piedras al auto... terrible".

"Salía a la calle disfrazada de hombre, con peluca, barba y fajada para que ni siquiera me miraran como mujer", detalló y confesó: "Yo quería irme del planeta tierra, desaparecer". La mujer debió irse a vivir a Córdoba en búsqueda del anonimato pero eso fue peor. "Pensé que al alejarme, la gente se olvidaría pero me salió el tiro por la culata porque me convertí en la figurita difícil", contó.

Sobre su presente, alejado de tanta exposición mediática, señaló: "Trabajo para un laboratorio de alta complejidad y llamo a los pacientes para ver si fueron bien atendidos. Pasé por muchas terapias, recién ahora me estoy reconciliando pero no fue fácil".