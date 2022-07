Cómo sigue la salud de Amalia Granata tras su experiencia traumática en el quirófano

Amalia Granata se ausentó en la última emisión de Polino Auténtico, el programa que conduce Marcelo Polino, quien fue el encargado de aclarar las razones del faltazo de la panelista.



“Ella está bien, se hizo estudios y le salieron todos bien. Pero está muy estresada, así que se tomó unos pocos días y viajó sólo con el marido a descansar. Está bien y ya la tendremos de vuelta”, comentó.



Amalia Granata se había sometido a una intervención quirúrgica para removerle un granuloma. “Me dijeron que era fácil de sacar, pero bueno. Yo ya le conté al médico que cuando me habían dado anestesia por una muela, me había descompuesto”, contó.





“Por suerte, me dijo de hacerlo en un sanatorio y no en un consultorio”, había agregado luego la diputada provincial por Santa Fe sobre las complicaciones que sabían previamente que se podían presentar.



Si bien el procedimiento era simple, el mismo tuvo una complicación que derivó en un momento angustiante cuando Amalia Granata todavía estaba bajo los efectos de la anestesia.



“Me hice todos los análisis prequirúrgicos y me salieron todos bien. En síntesis, cuando terminó la intervención no me podía despertar”, contó luego la diputada sobre el dramático momento.





“En un momento me sentí tan mal, tenía el cuerpo helado, no podía respirar. Así que le dije a Dios: ‘Llevame o salvame’. De repente, pude empezar a balbucear y lloré mucho”, reveló Amalia.



Por último, comentó cómo continúa su recuperación, para lo cual se tomará unos días de licencia para descansar. “Por lo que pido perdón, porque sé que tengo un compromiso con el pueblo, pero me voy a tomar cuatro días para descansar por una cuestión de salud”, concluyó.