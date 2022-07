La picante frase de Amalia Granata contra Tamara Báez y L-Gante: “La diferencia es que yo estuve con Robbie Williams y vos con…”

Fiel a su idiosincrasia, Amalia Granata emanó una serie de opiniones muy irónicas y despectivas sobre L-Gante, en torno a una distinción que recibió por su aporte a la música y la cultura. La mediática vociferó su opinión tajante al aseverar que no es un artista. Así se activó un cruce intenso entre las partes a través de las redes sociales.

Todo se remite a una publicación de la diputada provincial de Santa Fe en su Instagram, en la que escribió: “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. No creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”.

Desde ese punto, Tamara Baéz y Elián Valenzuela recogieron el guante y no se quedaron callados ante semejante consideración irónica y doliente. Por eso, el cantante armó un videito dedicado a Granata: “Si Amalia se alteró porque se enteró que me dieron una distinción como artista en la música y la cultura, imaginate si se entera de que tengo como cinco?”.

Cuando todo parecía difuminarse, brotó en escena la mujer de L-Gante para responder a su manera a las críticas de Granata y posteó unas fotos de la blonda desnuda en la televisión, a lo que le agregó un filoso mensaje. “La que se hizo famosa por contar que se acostó con Robbie Williams”.

Todo continuó en escalada, en un incremento de las devoluciones de palazos. En ese sentido, Amalia volvió a acudir a su lengua picante y lejos de minimizar todo el conflicto o procurar bajar el tenor saltó a su Twitter para armar un posteo muy sarcástico.

La ex del Ogro Fabbiani apuntó con fuerza contra Báez y publicó: "Tamarita, la diferencia es que yo me acosté con Robbie Williams y vos con L-Gante Something' Stupid keloké". Una concepción despectiva, que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

La novia de Elián se apoyó en una captura de un usuario de Internet para contestarle a Amalia. De ese modo, la joven madre de Jamaica expresó: "¿Y? Es mi novio desde chiquita y tenemos una hija jajaja, lo de ella fue una noche". ¿Se terminará esta guerra dialéctica entre Granata, L-Gante y Tamara?