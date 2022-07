La bronca de Barby Silenzi contra Gisel Bernal por un juicio de… ¡2017!: "Qué ganas de armar..."

Pasaron más de cinco años, pero la guerra entre Barby Silenzi y Gisela Bernal no se terminó y pésima relación se mantiene, ya que Bernal no le perdona a Silenzi haber sugerido que Ariel Diwan sabía que su hijo Ian era en realidad de Francisco Delgado.



Por estas polémicas declaraciones de 2017, Bernal le hizo la cruza definitivamente y decidió iniciarle un juicio, algo por lo que Silenzi reaccionó con bronca y con indignación por algo que, según ella, era una cuestión menor.





“Qué ganas de armar quilombo y que siga con esta pavada”, le dijo la ex de El Polaco a Estafaía Berardi, panelista de LAM, con quien decidió expresar todo su enojo por lo que ella considera desmedido.



“Gisela tiene intenciones de seguir hasta el final con este tema porque ella considera que es irreparable el daño”, comentó Estefanía Berardi en el programa que conduce Ángel de Brito por América.



Según la información de la panelista, Silenzi minimizó la demanda que le interpuso Gisela Bernal, pero le aclaró que, si el conflicto judicial continúa escalando, no le quedará otra alternativa que tomar acciones legales.



“Ella me dijo que este tema está hace mil años en la Justicia y que no tiene noticia. También me dijo que, llegado el momento, si tiene noticias nuevas, va a ver a qué abogado pone al frente”, contó Estefi.





Por otra parte, en medio de su enojo e indignación, Silenzi le reveló a Berardi cuál será la estrategia, algo picante, que tiene pensado para contrarrestar el avance de Gisela Bernal contra ella.



“En la contrademanda Barby solicitará que se asigne un perito psiquiátrico único de oficio, quien luego de evaluar la demanda y la contestación, realce una evaluación de Gisela”, concluyó Estefi.