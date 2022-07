En qué quedó el juicio que le inició Gisela Bernal a Barby Silenzi hace años

Varios años atrás, Gisela Bernal denunció a Barby Silenzi por unos comentarios malintencionados. La bailarina le hizo una demanda por daños y perjuicios luego de que la ex del Polaco se expresara con respecto al conflicto entre Ariel Diwan y Francisco Delgado por la paternidad de Ian.

Estefi Berardi, en LAM, contó en que quedó este proceso judicial. "Gisela Bernal demanda a Barby. Esto arrancó en el 2017 por unas supuestas declaraciones de Barby desafortunadas. Lo que habría dicho Barby Silenzi es que Gisela Bernal sabía que su hijo no era de Ariel Diwan y no se lo dijo y ahí Gisela la demanda", comenzó diciendo la panelista.

Y continuó: "Lo que dice Barby es que fue una opinión porque era un tema público y que no puede ser juzgada por lo que ella piensa. Pero cuando se ven los dichos, la verdad es que es debatible porque Gisela considera que lo dio como un hecho y como una verdad absoluta".

"Esto está en la Justicia y está medio trabado. Hoy hablé con Gisela. Ella no quiere hablar públicamente por respeto a los hermanitos, no quiere hacer mediático el tema. Lo que me dijo que está trabado porque está esperando que los canales de televisión le den a la Justicia los videos de las declaraciones", sumó.

Berardi también se comunicó con Silenzi. "Ella me dijo que este tema está hace mil años en la Justicia y que no tiene noticias. Me dijo en un momento 'qué ganas de armar quilombo, que siga con esta pavada'. También me dijo que llegado el momento, si tiene noticias nuevas, va a ver qué abogado pone", contó.

Finalmente, reveló: "Gisela tiene intenciones de seguir hasta el final con este tema porque ella considera que es irreparable el daño".