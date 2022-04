La ex del Polaco fue con todo contra Barby Silenzi: "No seas ingenua"

Es sabido que Valeria Aquino, ex de El Polaco, y Barby Silenzi, la pareja actual del cantante, no se quieren. Sin embargo, las mujeres tratan de tener una buena relación por el bienestar de sus hijas que son medias hermanas. Sin embargo, recientes dichos de Aquino desataron una pelea mediática que las tiene en el centro de todas las miradas.

Todo comenzó cuando la mujer habló de las crisis amorosas que la bailarina y el intérprete tienen y que, meses atrás, los llevaron a estar distanciados un tiempo. "No tengo idea cómo es su vida de pareja pero sé que son re inestables", señaló ella en Mitre Live.

Ahora, Intrusos las interrogó a ambas y ninguna se guardó nada. Tras oír las declaraciones, Silenzi señaló: "Lo raro es que opine sin tener relación con nosotros. No quiero hablar de ella porque en realidad no la conozco, pero me parece una irrespetuosa totalmente. Eso lo pueden ver tanto su hija como las mías".

Y bien picante, sumó: "Creo que ella todavía no superó que está separada de él hace mucho tiempo, y se toma atribuciones como si fuese ella la mujer. Yo al papá de mi nena no lo voy a llamar por cualquier cosa, como por si se me rompe el horno o tengo una mancha de humedad. Ella lo llama todo el tiempo porque quiere que ponga él ponga plata".

Valeria Aquino

Posteriormente, Aquino tomó el guante y fue con todo en vivo. "No necesito llamarlo al Pola porque él me llama solo. Embarazada de la baby él me llamaba a mí y me hacía reclamos de si estaba con el Kun, te refresco la memoria mi amor", expresó.

Sin rodeos, lanzó: "El Polaco es un pirata y lo va a ser toda la vida, no seas ingenua Bárbara, él me llama solo. Ella es re insegura, le molesta mi presencia. Hasta el día de hoy, cuando él está mal con ella, me llama a mí. Él es el papá de mi hija Alma, obvio que hablo con él todo el tiempo".