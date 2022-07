María Fernanda Callejón, contra Karina Iavícoli: "Vos estás especulando con..."

María Fernanda Callejón estalló contra la periodista Karina Iavícoli por la publicación de unos chats que habría mantenido su ex pareja, Ricky Diotto, con otra mujer, algo que habría ocasionado la separación definitiva.



“Después de que yo estuve acá, ella arremetió nuevamente y ahí sí agrego: ella (Iavícoli) mostró eso, pero no dijo quién era la mujer. Y después agregó que era la mujer de un famoso. La escucho y otra vez me estalla el celular”, contó la actriz en entrevista con LAM.





“No perdamos el punto de que hay una menor acá. Entonces la llamé y le dije: ‘Mirá, ¿por qué no decís quién es? Dame la data o tirala, no la dejes picando. No especules con el dolor de una familia porque no te lo voy a permitir”, reveló Callejón.



“Vos estás especulando con el dolor de una familia”, fue lo que le dijo, según contó en el programa de Ángel de Brito, María Fernanda Callejón. “Yo hago mi trabajo”, le respondió Iavícoli, siempre de acuerdo a la versión de la actriz.



“Yo no sé quién es (en referencia a la mujer con la que chateaba Ricky Diotto) y ella tampoco. Todo bien, pero con el dolor de una familia no”, cerró en su descargo María Fernanda Callejón.



Con respecto a los chats que divulgó Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo, la mujer en cuestión le preguntó al ex marido de Callejón: “¿Son una pareja abierta o cuando tomás vino se te da por ver qué onda?”.





“Funcionamos como familia, pero cero juntos hace años. Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Vivo con ella, pero cada uno hace su historia. Dormimos en cuartos separados”, le respondió Diotto sobre la situación de pareja con la actriz en ese momento.



“Qué ganas de cruzarte en la calle y mirarte a los ojos”, le decía él a la mujer en la polémica conversación que sacó a la luz Karina Iavícoli en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.