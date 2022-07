El inesperado mensaje con el que la China Suárez le declaró su amor públicamente a Rusherking

La China Suárez y Rusherking mantienen una de las relaciones más mediáticas de los medios argentinos. Hace algunos días el famoso cantante brindó una entrevista a Filo News y sorprendió al contar detalles que pocos conocían sobre él. Y hasta habló de su relación con la actriz.

Por supuesto que también habló sobre el gran cambio mediático que vivió al blanquear su relación: "Al principio lo padecí un poco porque es muy loco para mí. Soy de Santiago del Estero, en un momento pensé que no tenía la posibilidad de nada y en un momento empecé a hacer música y me fue bien".

"Ahora todo se me fue de las manos, me hice bastante conocido. Me enojé muchas veces porque, por ejemplo, iba a programas de radio y me esperaban afuera con cámaras y micrófonos, me gritaban. No me gusta porque soy muy reservado, muy tranquilo", confesó a corazón abierto.

Y agregó: "Me fui mundial se hizo viral ahora pero la decíamos Los del Espacio. Es como cuando la rompés con algo y no lo podés creer. Cuando me entrevistaron, dije 'Me fui mundial' porque conocía a una mujer increíble y dije 'me fui mundial, la rompí'. Era algo que no pensaba que me podía pasar".

"Fui sincero en la nota, no podía creer que me esté pasando eso; que una mujer así me de bola a mí. Me jode que opinen tanto. No puedo decirle a alguien que no opine de una relación, o sea, quisiera que no pase, pero va a seguir pasando. Yo creo que lo importante es tener en claro lo que siento, lo verdadero y mantenerlo ahí", continuó.

No todo quedó ahí porque tiemo atrás el joven de Santiago del Estero le había confesado su amor a la actriz en PH: Podemos Hablar: "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso".

Como si fuera poco, anoche la China Suárez tuvo una cita con Rusherking y sorprendió al declararle su amor públicamente con un romántico mensaje y una foto de los dos frente al espejo en la que escribió: "Mi amor".