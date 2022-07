La historia de amor de Chantal Abad y el hijo de Jairo: "Estuve deprimida y él..."

La cocinera de “Es por ahí” Chantal Abad brindó una entrevista en la que habló de su historia de amor con Yaco González, el hijo de Jairo. La chef reveló dónde se conocieron y hace cuanto tiempo están juntos.



“Es muy loco, porque yo soy súper reservada y estar con una persona que también es pública es realmente muy loco. Yo nunca había estado en esta situación, por eso siempre agradezco que él haya respetado tanto esta necesidad mía de no exponerme, sobre todo porque no lo hice nunca”, explicó en Para Ti.



“Lo nuestro fue muy loco, además, porque la verdad es que yo no lo conocía, él a mí tampoco, claramente, y nos habíamos visto tres o cuatro veces en La Peña de Morfi, pero nunca habíamos tenido ningún tipo de registro el uno del otro”, agregó Chantal.





“Yo estaba en pareja, súper feliz, con proyecto de casamiento y después, en marzo de 2018, me separé y fue durísimo, estuve deprimida, fue una separación muy dolorosa, así transité todo el año muy para abajo”, continuó.



“Hasta que, en noviembre o diciembre de ese año, él volvió a La Peña y ahí nos saludamos. Estaba deprimida y se podría decir que me salvó para salir adelante. Teníamos los teléfonos porque en un momento él me había dado entradas para que llevara a mi papá y a mi mamá a verlos actuar y bueno, así que empezamos a hablar”, reveló Chantal.



Asimismo, añadió en su relato que, ese momento, estaba separada y que él le dijo también lo estaba, por lo que ahí continuaron hablando un tiempo hasta que volvieron a verse. Ahí comenzó la historia.





“La verdad es que estamos súper bien. Hay cosas que te fortalecen mucho, que te unen. Y la verdad que en ese sentido hay un amor profundo que es un sostén muy grande para mí. Y yo creo que también lo soy para él. Somos muy compañeros”, comentó.



“Lo nuestro es una convivencia como mitad y mitad, porque imaginate que trabajo en Palermi y ya vivía cerca, a seis cuadras del canal. Y él en Vicente López. Tenemos a los chicos en el medio, así que dormimos un poco allá y un poco acá. Pero tratamos de dormir juntos la mayor cantidad de noches posibles”, concluyó.