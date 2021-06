Sorpresiva revelación de Chantal Abad: "Fui muy infiel"

Chantal Abad estuvo presente el domingo pasado en Debo Decir, el programa que conduce Luis Novaresio por la pantalla de América TV. Allí, declaró: "Yo soy muy retro y clásica después de haber sido muy infiel". Ante la repercusión de sus dichos, la cocinera habló de su confesión en Es por ahí. "Es algo que hoy decido no hacer", aclaró.

Si bien la chef advirtió que no le gusta el poliamor, sorprendió al confesar que había sido muy infiel en el pasado, hecho que superó gracias al yoga y la meditación. "Después de haberme mandado muchas macanas en la vida, hoy me veo capaz de estar con una persona con la que me una algo que va mas allá de engañarla o no", aclaró en el ciclo en el que trabaja junto a Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Chantal Abad. Foto Instagram @chantalabad.

Chantal habló de la repercusión que tuvieron sus dichos el domingo por la noche. "Tuve un montón de mensajes en las redes. El 99% muy buena onda, diciendo que a muchos les pasó. Yo expliqué lo que me pasó porque fue algo profundo. Lo que me pasa va mucho más allá de la pareja, es algo interno. Hace 5 ó 6 años me di cuenta que esa manera de vivir que yo tenía había causado un daño inconsciente al lastimar al otro", reveló.

Sobre cómo repercutió este tema en su pareja actual, señaló: "No fue un tema con mi pareja porque es algo que ya está hablado desde antes. Tiene que ver con mi filosofía de vida. Hoy en día siento que si yo fuera infiel estaría traicionándome mucho más a mí que a mi pareja. Hoy yo no podría internamente saber que le oculte algo".