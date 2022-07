La furia de Tamara Báez después que le criticaran sus dientes y sus cadenas de oro

Tiene pocas pulgas. Y eso se nota. No es la primera que Tamara Báez (o L-Gante) salta ante un comentario que recibe de parte de una fanática en las redes sociales. Y pone en escena a cosas que ya deberían dejar de existir, como los haters.

Esta vez, la mujer de L-Gante le contestó con todo a una chica que le dijo que vendiera su cadena de oro para hacerse un tratamiento de ortodoncia. “Arreglate los dientes, mami”, se pudo ver en otra de las stories, quien hace unos días mostró cómo espera al músico a la hora de dormir.

Sin pelos, ni señales, en la lengua, Tamara explotó. Y de la forma que ella aprendió a hacerle en un mundo que no tiene medias tintas. "Vendé esa cadena de oro y arreglate los dientes", le dijeron en el post.

"¿Pongo la foto de la que me lo escribió? En fin, la hipocresía. Creo que se tienen que mirar al espejo un toque más a ustedes mismas...", comenzó. "Por suerte, no me hace falta vender algo para comprarme otra cosa u hacerme algo", añadió.

Ese es el canal que usa Báez para estar más cerca de la gente, pero también el que más agresiones recibe. Esta vez, cansada de la mala onda y hábitos de las redes, saltó y fue por todos.

Eso sí: también dejó en claro que en algún momento lo hará porque le gusta verse bien y arreglada, como con sus uñas tiple XXXL. La mamá de Jamaica remarcó que por ahora no tiene tiempo ni ganas de ponerse al frente de esa empresa.

“Con todo lo de la mudanza y las cosas que tengo que hacer por mi hija no me da la vida.Pero ya lo haré. Por mí, no por las mujeres que me critican, que siempre con más que los tipos. Horrible”, sentenció.

¡Basta ya!