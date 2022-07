El video y las fotos de Shakira con un profesor de surf de las que habla toda España

Desde hace más de dos meses que se viene hablando del tema, pero ellos eligieron el silencio. Ni Shakira, ni Gerard Pique querían reconocer lo que pasó puertas adentro de su casa: la crisis era terminal.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", escribió el pasado 4 de junio la cantante colombiana, dando por enterradas semanas de especulaciones y comenzando los comentarios mala onda.

Lo cierto es que desde allí aparecieron otros temas, que los dos eligieron tomar en silencia. Los cuernos de Gerardo Pique son tema nacional en España y también en Colombia, que esperan con los brazos abiertos a su niña (se dice que podría irse a vivir a Miami en las próximas semanas).

Lo cierto es que ahora Shakira dio vuelta la página. Y se fue de vacaciones a Cantabria con sus dos bajitos. Allí, la hermosa colombiana de los rizos de oro sorprendió al tomar clases de surf con un galancito de la zona.

Lo hizo en todo momento con la compañía de sus dos hijos, Milan (9) y Sasha (7), pero... "Aquí no hay romance, ni nada. Es un profesor de la zona, no se conocían antes, ni nada", dijeron los medios españoles, que también jugaron con la info al principio pero se tranquilizaron más tarde.

Shakira aprovechó las platas de Oyambre, en Cantabría, sitio al que supo ir alguna vez con Gerard Piqué. Esta vez fue la primera vez que Shakira sale de Barcelona sin el padre de sus hijos, al mismo momento que sus abogados cierran detalles del divorcio.

¿Romance? "No, no, y no", dicen los españoles. Quienes cuidan a su príncipe, Gerardo Pique, que esta vez quedó en offside...