El escandaloso apodo que le puso el entorno de Piqué a Shakira tras la separación

Hace algunas semanas se conoció que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira y fue por eso que tomaron la decisión de separarse. Fue un medio español donde contaron: "Lo que me comentan a mí es que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Me dicen ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’".

"La palabra ‘desatado’ es la que nos ha llegado más. A los amigos de él les parecía raro que se acostara tan tarde teniendo en cuenta que al día siguiente tenía entrenamiento", agregaron del famoso medio español llamado "Mammarazzi". Sin embargo, nada se confirmaba hasta el momento.

Quien habló hace poco fue la mujer señalada como la tercera en discordia: "Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales".

"No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda", agregó la joven muy angustiada por los comentarios que recibe.

Eso no fue todo porque continuó: "No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa".

Tras la desmentida de la joven que fue señalada como la encargada de romper la pareja entre el jugador y la cantante colombiana, los medios lanzaron: "Esta chica, la de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y según me cuentan esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol".

Como si fuera poco, revelaron el apodo que le puso el entorno de Gerard Piqué a Shakira tras las medidas que comenzó a tomar después del divorcio. Según revelaron, la cantante es apodada como "La patrona", haciendo referencia al famoso colombiano Pablo Escobar, el Patron del Mal.