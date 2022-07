Criticaron a Nicole Neumann por su actitud fuera de las cámaras

Si no es por una cosa, es por otra, pero Nicole Neumann siempre está en el centro de todas las miradas. Hoy, en el ciclo de Carmen Barbieri, la criticaban por su actitudes fuera de las cámaras y ella salió a defenderla. "Nicole no era para nada simpática. Yo compartí un viaje con ella a Mendoza y no cenaba con nosotros", señaló el productor del programa.

Carmen Barbieri

"Yo la voy a defender. Nicole es una gran compañera. Trabajo con ella y la quiero mucho, me cae re bien", indicó la capocómica. La secundó Pampito que expresó: "¿Y por qué tiene que cenar con ustedes si no los conoce? Yo también me quedaría encerrado en mi cuarto si no los conozco. De Nicole siempre me hablaron maravillas".

Por su parte, Estefi Berardi, aportó: "A mí me dijeron que Nicole no le habla a nadie. No le interesa y está bien. Por ejemplo, me dijeron que a la peluquería a la que va, a los empleados no les habla. Solo le habla al dueño de la peluquería".

No es la primera vez que la mamá de Federico Bal habla maravillas de la modelo. Algunos meses atrás, cuando se especulaba que la blonda estaba embarazada, Barbieri, señaló: "Yo creo que es el momento para que Nicole tenga un bebé. Ojalá que sea varón".

Y la definió: "Yo la quiero tanto. Sabés que Nicole es un ser de luz". Al oírla, Pampito remarcó: "Sí, vos la querés mucho, siempre me decís". Por último, la conductora agregó: "Y no soy amiga pero lo poco que hablo con ella es un ser de luz".