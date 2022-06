El picante cruce vintage de Josefina Pouso y Alejandra Quevedo, la otra ex de Rial

Esas fotos en Madrid se viralizaron con fuerza y abrieron la puerta a una oficialización de un romance, de un estadío de química entre Jorge Rial y Josefina Pouso. Un lazo que se desconocía hasta el momento y que puso en el centro de la polémica al creador de Intrusos.

Esta pareja generó una avalancha de debates en las redes sociales y en los medios tradicionales. Sobre todo por la diferencia de discursos que eligieron ambos componentes de la pareja, dado que la panelista reconoció que atraviesan una etapa de compartir momentos, mientras que el conductor la definió como una amiga.

El creador de Intrusos habló en el aeropuerto de Ezeiza, al aterrizar de España, y solo explicó: “No estoy en plan de ponerme en pareja, Josefina es una amiga, como hay otras amigas. Algunas las vieron (la prensa) y otras no, punto”.

Justamente en ese detalle de confesar que estuvo, o está, envuelto en otras relaciones casuales direccionó la atención en Alejandra Quevedo, quien fue signada como la primera mujer con la que se entrelazó al divorciarse de Romina Pereiro. La periodista de América opinó ayer y sostuvo que no le sorprende nada lo de Pouso y Rial.

Alejandra dejó todo abierto a la interpretación, más allá que hace unos meses negó rotundamente las versiones e incluso subió un video llorando para desmentir. No obstante, el martes contó en LAM: “De mí no hay evidencia, pero acá sí. Si no hay evidencia, no pasó nada”.

Así tomó fuerza un episodio de fines de febrero, cuando Josefina visitó el pisto de Instalate, el ciclo de América en el que participa Quevedo. En ese contexto, las dos se tiraron varios palitos al aire, lo que parece demostrar que ambas tenían conocimiento de que gustaban de Rial.

Quevedo la arrinconó en un momento y le consultó con vehemencia: “En el Wandagate tuviste una postura muy controversial, te atacaron bastante en algún punto. ¿Estás del lado de la China?”. Lo que Josefina respondió con un tajante: “Empatía se llama”.

Luego, la nueva novia de Jorge profundizó en su pensamiento respecto a Suárez y Wanda: “También tengo empatía con Wanda. Quien tiene el compromiso es el hombre, es el único responsable. No la tercera”.