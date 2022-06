Josefina Pouso confirmó el romance con Jorge Rial con una particular revelación

Josefina Pouso regresó al país luego de pasar unos días en Europa, donde se la pudo ver junto a Jorge Rial compartiendo una cena.Tras los rumores de romance, fue la propia periodista la que confirmó el vínculo con el conductor.

"Nos estamos conociendo", lanzó ante la consulta de un móvil de Intrusos (América TV) que la esperaban en el aeropuerto. Luego, contó más detalles sobre su relación con el periodista, tras la filtración de imágenes de su encuentro en España.

"Lógico que nos iban a ver en algún momento. No hay nada que esconder", expresó ante la consulta de las fotos que mostraron en LAM (América TV)

Al ser consultada por su estadía en Madrid, Pouso aseguró: "El viaje fue espectacular. Pasamos buenos momentos. Hablamos mucho. Tenemos buenas charlas. Es divertido".

Luego, confirmó hace cuánto iniciaron su vínculo. "Fines de marzo nos vimos por primera vez. Fuimos a tomar un café. Después estuvimos en un evento y de ahí nos fuimos a la casa de un amigo, que es DJ", detalló.

Finalmente, la periodista se refirió a Romina Pereiro, la ex del conductor: "Ella está en su proceso y la respeto", sentenció.

Recordemos que la nutricionista no tomó de buena manera la noticia de que su ex pareja ya había comenzado un nuevo vínculo amoroso. "No había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas", le habría comentado a la panelista de LAM Pía Shaw.

Por su parte, Rial sorprendió al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram que parece estar dedicado a su ex pareja. "El pasado nunca está donde crees que lo dejaste. Pisado", puede leerse en la imagen que publicó el conductor tras las declaraciones de Romina.