Benjamín Vicuña llamó a los gritos a la China Suárez y la relación explotó: "No quiere que..."

Desde el momento que cortaron la China Suárez y Benjamín Vicuña todo está por explotar por los aires. Primero fue el nombre el de Mauro Icardi el que puso todo patas para arriba. Más tarde entró en acción la mamá del galán chileno. Y así se fueron sucediendo muchos chismes que nunca terminar de apoyar el divorcio.

Ahora, con la China súper enamorada, la cosa se puso más fulera que nunca y fue el propio galán chileno el que se enojó y pegó cuatro gritos. ¿Por qué? No le gusta la exposición de sus hijos, a cualquier hora y en cualquier lugar. "No pueden ir a un recital en Capital cualquier día", avisó de malos modos.

El romance entre la China Suárez y Rusherking no para de ser criticado por diferentes personalidades de la farándula argentina: en la radio fue Jorge Lanata el que habló en su programa; María Becerra dijo lo suyo en el mundo de la música; y en la tele también se metieron con el tema en todos los programas.

Aunque lo cierto es que a los novios parece no importarle mucho lo que digan de ellos ni tampoco la amplia diferencia de edad que existe entre ambos (se llevan 8 años: ella tiene 30 y él 22). Es muy prudente mencionar que hace poco dejaron de esconderse de las cámaras, y por eso de la pudo ver a Eugenia en el último concierto de él.

Justamente que la China fuera al show que dio su novio en el Luna Park le trajo bastantes problemas: Suárez acudió al evento junto a su hija Magnolia, algo que molestó mucho a su papá, Benjamín Vicuña, que al parecer no estaba enterado de la situación.

"Lo que a mí me cuentan es que esto no le gustó nada a Benjamín. Fue un recital a la noche y ella es chiquita. Esa fue una de las cuestiones", comentó Luli Fernández, que remarcó lo anteriormente comentado por Yanina Latorre, que la ex pareja no se hablan directamente, solo lo hacen a través de sus abogados.

Anteriormente, en el programa A la tarde, contaron las verdades detrás de la separación de Suárez y Vicuña: “Benjamín decía ‘tenemos una forma de comunicarnos’ y últimamente esa forma sería a través de abogados. El último tweet que subió la China molestó y mucho, más que nada por las comillas en la palabra ‘trabajo’”.

“Benjamín viajó hace menos de diez días. La primera parte tuvo que ver con un viaje laboral que él está planteando, un desafío nuevo que lo tiene muy entusiasmado y el resto de los días, que fueron cuatro o cinco días, se fue a la playa con su novia”, agregaron.

La panelista del programa aseguró: “Cuando ella pone ‘cuando el padre lo puede tener alguna vez’, evidentemente tiene dos exparejas. Por un lado, Nicolás Cabré, y por otro, Benjamín Vicuña. Vos leés este mensaje que puso y se lo está diciendo directamente a Benjamín Vicuña”.

“De hecho, el motivo de la separación de la China con Benjamín es que él pasaba mucho tiempo afuera trabajando. Fue motivo de separación. A la China se la cuestiona por todo. Cuando ella se quiso ‘ir a realizar’ afuera, se fue con sus hijos. Pero cuando él ‘se realiza’, va solo y la que se queda con los hijos es ella”, cerró.